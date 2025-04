Lavanda: Lavanda este o planta cunoscuta pentru proprietatile sale sedative si anti-anxietate. Mai exact, un studiu publicat in Journal of Alternative and Complementary Medicine, a incercat sa compare efectele practicilor de lavanda si de igiena a somnului fata de igiena doar a somnului asupra calitatii somnului. Studiul a fost efectuat pe 79 de studenti cu probleme de somn auto-raportate. Subiectii au fost impartiti in doua grupuri, ambii practicand o igiena puternica a somnului si unul dintre grupuri purtand un plasture pentru piept de inhalare cu ulei de lavanda, iar celalalt un plasture pentru piept placebo. Studiul a avut loc pe parcursul a cinci zile, urmate de o urmarire de doua saptamani. La final, s-a descoperit ca lavanda a imbunatatit calitatea somnului. Ceaiul de lavanda sau chiar cateva picaturi de ulei esential de lavanda in apa calda pot induce un somn odihnitor.