Zincul este un mineral esential pentru numeroase functii ale corpului, inclusiv sustinerea sistemului imunitar, vindecarea ranilor si producerea ADN-ului. Deoarece organismul nu poate stoca zincul, este esential sa obtinem acest nutrient vital din alimentatie. Desi exista multe surse bune de zinc, stridiile se afla in fruntea listei cand vine vorba despre continutul acestui mineral.

Stridiile cele maibogate alimente în zinc

Doar 85 de grame de stridii gatite (aproximativ 6-7 stridii medii) pot furniza intre 30 si 60 mg de zinc, adica de 3 pana la 7 ori doza zilnica recomandata pentru un adult! Aceasta face ca stridiile sa fie, de departe, cea mai concentrata sursa de zinc dintre toate alimentele.

Beneficiile consumului de zinc din stridii

Zincul din stridii nu doar ca se absoarbe usor in organism, dar acest mineral joaca un rol critic in mai multe functii esentiale:

-Intarirea sistemului imunitar – Zincul este esential pentru buna functionare a sistemului imunitar, ajutand organismul sa lupte impotriva infectiilor si sa vindece mai rapid ranile. De exemplu, s-a observat că suplimentarea cu zinc reduce potential durata racelii cu 2,25 zile in medie.

-Sustinerea sanatatii pielii – Zincul joaca un rol important in mentinerea pielii sanatoase si a productiei de colagen, fiind util in tratarea problemelor cutanate, cum ar fi acneea sau dermatita.

-Sanatatea sistemului reproducator – Acest mineral este vital pentru mentinerea fertilitatii si a functiilor reproductive, fiind deosebit de important pentru producerea hormonilor si sanatatea prostatei la barbati. In plus, este necesar pentru producerea de hormoni reproductivi, inclusiv estrogen si progesteron la femei, care sustin sanatatea reproductiva. Asadar, poti reduce riscul de a avea probleme cu menstruata, schimbarile de dispozitie, menopauza precoce, infertilitatea si chiar anumite tipuri de cancer (ovarian, de col uterin si de endometru), evitand sa ai niveluri prea mari sau prea scazute.

-Regenerarea celulara si sinteza ADN-ului – Zincul este necesar pentru diviziunea celulara si pentru repararea ADN-ului, ceea ce contribuie la procesele de crestere si dezvoltare.

-Sprijin pentru sanatatea cognitiva – Studiile au aratat ca zincul poate juca un rol in mentinerea sanatatii creierului si in prevenirea declinului cognitiv asociat cu inaintarea in varsta.

–Ajuta la absorbtia si digestia nutrientilor – Acest mineral afecteaza sinteza proteinelor si este necesar de catre organism sa foloseasca aminoacizii din alimente. De asemenea, este implicat in descompunerea carbohidratilor din alimente, care sunt una dintre principalele surse de energie pentru organism.

Alte alimente bogate in zinc

Desi stridiile sunt liderul absolut in ceea ce priveste continutul de zinc, exista si alte alimente bogate in acest mineral care pot completa dieta ta zilnica:

Carnea rosie si carnea de pasare – Carnea de vita, miel, porc si pui sunt surse importante de zinc. De exemplu, 100 de grame de carne de vita gatita pot furniza aproximativ 12 mg de zinc, adica 100% din doza zilnica recomandata.

Pestele si fructele de mare – In afara de stridii, alte tipuri de fructe de mare, cum ar fi crabul si homarul, sunt si ele surse bogate de zinc. Pestele, cum ar fi somonul si tonul, contine zinc, dar in cantitati mai mici.

Nucile si semintele – Semintele de dovleac, de canepa si susan sunt surse excelente de zinc pe baza de plante, oferind o alternativa buna pentru cei care urmeaza o dieta vegetariana sau vegana.

Leguminoasele – Nautul, lintea si fasolea sunt, de asemenea, surse bune de zinc, desi acest mineral se absoarbe mai greu din sursele vegetale din cauza prezentei fitatului, un compus care poate reduce absorbtia zincului.

Produse lactate – Lactatele, cum ar fi branza si laptele, contin cantitati moderate de zinc si sunt o sursa buna pentru cei care nu consuma carne.

Deficienta de zinc: Simptome si riscuri

Desi deficienta de zinc este rara in tarile dezvoltate, poate aparea la anumite grupuri de persoane, inclusiv vegetarieni, vegani, persoane cu afectiuni gastrointestinale sau sportivi cu un consum energetic ridicat. Deficienta de zinc poate cauza simptome precum:

Intarzierea vindecarii ranilor

Sistem imunitar slabit, cu infectii frecvente

Caderea parului

Probleme de piele, inclusiv eruptii cutanate

Scaderea apetitului si pierdere in greutate

Dificultati de concentrare sau memorie

