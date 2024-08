Cel mai vârstnic bărbat din lume aflat în viață a spus că nu are „secrete speciale” de împărtășit în legătură cu longevitatea sa. John Tinniswood, născut la Liverpool pe 26 august 1912, a declarat pentru Guinness World Records că „nu are nici cea mai mică idee” de ce a reușit să trăiască atât de mult.

În aprilie, a devenit cel mai bătrân bărbat din lume, după decesul lui Juan Vicente Pérez Mora, care avea 114 ani. El a povestit că a fost „destul de activ în copilărie” și că îi plăcea să „meargă mult”, dar a subliniat că „nu este diferit” față de alții.

„De ce am trăit atât de mult, habar n-am deloc”, a spus el. „Nu mă pot gândi la niciun secret special pe care îl am. „Am fost destul de activ când eram tânăr, am mers mult pe jos… dacă asta a avut vreo legătură, nu știu.”, a spus bătrânul pentru BBC.

Amenzi record de doua milioane de lei, după razii ANPC la producătorii și comercianții de sucuri. Ce dezastru au găsit în timpul controalelor

Întrebat dacă crede că lumea s-a schimbat mult din copilărie, el a spus că „nu este mai bună, după părerea mea, sau aproape deloc mai bună decât era atunci”.

„Probabil că în unele locuri este, dar în alte locuri este mai rău”, a adăugat el.

Cel mai bătrân om din lume trăiește acum într-un azil de bătrâni în pitorescul oraș de pe litoral Southport din Anglia, unde se bucură de compania și îngrijirea atentă a personalului. Viața sa boemă este întrețesută cu amintiri și momente de fericire alături de familia sa. Cu o fiică, patru nepoți și trei strănepoți, domnul Tinniswood este înconjurat de dragoste și suport din partea celor dragi. Povestea de dragoste cu soția sa, Blodwen, începe la un dans în Liverpool, în urmă cu mai bine de 80 de ani. Căsătoria lor din 1942 a fost binecuvântată cu nașterea fiicei lor Susan. După 44 de ani de căsnicie fericită, în 1986, domnul Tinniswood a rămas văduv, dar amintirile frumoase și dragostea veșnică pentru Blodwen rămân vii în inima sa.

La primirea plăcuței de la Cartea Recordurilor a fost întrebat care este secretul longevității sale. Iar el a răspuns sincer: „Este pur noroc... Ori trăiești mult, ori nu trăiești mult. Și nu prea ai ce face.”

Tinniswood a spus că nu are un ingredient secret în dieta sa, care să îl fi ajutat să atingă o astfel de vârstă înaintată. Cheia dietei sale este: Fara excese. Nu fumează, bea alcool foarte rar, iar în fiecare vineri își permite o porție de fish and chips. „Eu mănânc ce îmi dau ei și toți ceilalți la fel. Nu am o dietă specială”, a spus acesta în interviul cu ocazia primirii premiului. Bătrânul sfătuiește moderație în viață: „Dacă bei prea mult sau mănânci prea mult sau mergi prea mult… dacă faci ceva prea mult, mai devreme sau mai târziu vei suferi”.

Suma incredibilă pe care o videochatistă a „uitat” să o declare la fisc. Cum a prins-o Antifrauda