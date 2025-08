Biserica Ortodoxa Romana praznuieste pe 6 august Schimbarea la Fata a Domnului. Aceasta sarbatoare ne pune in fata momentul schimbarii minunate la fata a Domnului, in Muntele Taborului, in prezenta ucenicilor Petru, Iacob si Ioan. Din Evanghelii aflam ca atunci cand fata Lui stralucea ca soarele si hainele erau albe ca lumina au aparut deodata Moise si Ilie, Moise care reprezenta Legea si Ilie care reprezenta prorocii Vechiului Testament.