Cum se face ritualul cu lumânări pentru Sfântul Mina

Ziua de 11 noiembrie este ziua în care trebuie să faci ritualul cu lumânări pentru Sfântul Mina. Înainte de toate, trebuie să ții post negru, indiferent că este o zi de marți sau de duminică. Așadar, se ține post negru până la apusul soarelui și se merge la biserică pentru a te ruga la Sfântul Mina și pentru a da un acatist. După slujbă, este bine să cumperi 33 sau chiar 40 de lumânări din ceară curată, sfințite la biserică.

Aceste lumânări se aprind pe rând, una de la alta, și se lipesc cu flăcările în jos de sfeșnice. În timp ce aprinzi lumânările, roagă-te la Sfântul Mina să te ajute să îi dovedească pe cei care te-au păgubit și să te ajute să recuperezi paguba.

În unele regiuni, acest ritual este practicat timp de 40 de zile, astfel încât ultima zi să coincidă cu sărbătoarea sfântului. Așadar, dacă dorești să urmezi ritualul cu lumânări pentru Sfântul Mina trebuie să începi pe data de 3 octombrie. În fiecare zi se aprinde o lumânare și se pune să ardă cu flacăra în jos într-un loc aproape de icoana sfântului, conform superstiției.