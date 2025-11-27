Semne de pe unghii care indică anumite afecțiuni

Când unghiile prezintă anumite modificări ale aspectului sau culorii, acest lucru poate indica simptome care pot arăta anumite probleme de sănătate. Iată ce spune despre acest subict, specialiștii, pe canalul de Youtube, Pacientul 2.0.

Unghiile galbene

Odată cu înaintarea în vârstă este normal ca unghiile să se îngălbenească. Însă, dacă nu este cazul, acest lucru poate indica un deficit de vitamine și minerale sau o infecție fungică. De asmenea, în cazul persoanelor diabetice unghiile au tendința de a căpăta o nuanță gălbuie. Aceste persoane prezintă și un risc mai crescut de a dezvolta micoze.

Sursa mai spune că și sinuzita sau o infecție pulmonară pot duce la îngălbenirea unghiilor, dar și fumatul sau folosirea lacurilor de unghii.

Tratamentul unghiilor îngălbenite depinde de cauza care a produs îngălbenirea. Puteți apela la anumite remedii precum apa oxigenată și bicarbonatul, adăugate în apa caldă. Apoi înmuiați-vă unghiile în acest amestec. De asemenea, aplicarea vitaminei E, a uleiului de arbore de ceai verde sau ulei de oregano. Acestea pot ajuta în cazul unghiilor îngălbenite.

Unghiile albăstrui

Dacă vă confruntați cu o astfel de problemă, acest lucru denotă faptul că organismul nu primește suficient oxigen. În acest caz vă puteți confrunta cu o problemă la nivelul plămânilor sau anumite afecțiuni cardiace.

Unghiile fragile

Unghiile crăpate, fragile și uscate sunt o problemă comună. Cauzele care nu sunt îngrijorătoare se referă la folosirea excesivă a produselor de înlăturare a ojei sau la folosirea detergenților de vase. Dar o cauză poate să fie și umiditatea scăzută a mediului în care locuiești.

Unghiile crăpate mai pot indica afecțiuni precum osteoartrita, hipotiroidismul sau afecțiuni la nivelul aparatului cardiovascular. Sursa spune că, aplicarea locală a acidului hialuronic sau al untului de karite pot ajuta în această situație.

Alimentația dezechilibrată și tulburările digestive pot fi surse ale subțierii unghiilor. De asemenea, și unele afecțiuni mai grave pot fi asociate cu unghiile exfoliate. Problemele tiroidiene, diabetul sau cancerul de plămâni.

Pete albe pe unghii

Petele albe de pe unghii nu au legătură cu lipsa de calciu, despre care multă ar crede. Acest lucru indică un traumatism care a avut loc asupra unghiei și dispar pe măsură ce unghia crește.

Dacă, însă, petele albe sunt prezente pe toate unghiile, atunci acest lucru ar trebui să vă îngrijoreze, deoarece denotă prezența unei afecțiuni. Este vorba despre boli cardiace, anemie, boli hepatice, susține aceeași sursă.

Crestele orizontale

Crestele orizontale de pe unghii sunt, în general, rezultatul unor traumatisme repetate, care pot fi produse chiar și atunci când ne facem manichiura. Dar, pot indica și prezența unei eczeme. Dacă petele sunt prezente pe toate unghiile poate să fie vorba despre vreo infecție febrilă, o afecțiune arterială periferică sau renală, dar și psoriazis, conform aceleași surse.

Crestele verticale de pe unghii

Pot fi un semn al înaintării în vârstă, dar poate fi și indicatorul unei anemii, al unei imunități scăzute, hipotiroidism, sindromul intestinului permeabil sau orice intoleranță alimentară, dar și indicatorul unei asimilări deficitare de nutrienți.

Liniile de culoare închisă de sub unghii

Acest lucru ar trebui să vă trimită la medic pentru a afla cauza, deoarece acest simptom poate indica prezența melanomului, care este un tip de cancer de piele sau al endocarditei.

Unghii în formă de lingură

Dacă vă confruntați cu această afecțiune, trebuie să știți că acest lucru poate indica o carență de vitamine sau de fier, prezența artritei sau al psoriazisului, dar și o posibilă afecțiune tiroidiană.

Unghii bombate

Unghiile care au formă bombată, precum al unui cadran de ceas, pot indica afecțiuni ale căilor respiratorii.

Lunula de la baza unghiei

Lunula este pata albă în formă de semilună, de la baza unghiei. Forma ei, prezența, absența sau dimensiunea acesteia poate indica anumite afecțiuni. Sursa spune că medicina chineză susține că un om sănătos trebuie să aibă 7-8 lunule vizibile.

Însă, dacă lunulele sunt prezente doar la unghiile mari, atunci, există posibilitatea să suferi de afecțiuni renale. Lipsa lunulelor indică o oboseală accentuată. Dacă acestea sunt de dimensiuni mici pot idica, fie un metabolism lent, fie prezența unei toxicități în organism, susținea aceeași sursă. De asmenea, dacă lunulele sunt mari poate fi un indicu al tensiunii arteriale crescute sau al hipertiroidiei.

"Lunula degetului inelar vorbește despre funcționarea sistemului endocrin. Absența ei de pe această unghie indică tulburări ale metabolismului și sistemului limfatic", susține specialistul.

Prezența lunulei pe degetul mic reprezintă indicatorul sănătății inimii și al intestinului subțire. Sursa spune că odată cu înaintare în vârstă, aceasta este prima care dispare fiind un indicator al faptului că în intestin încep să se acumuleze toxine.

Lunula de culoare albăstrui

Aceasta poate arăta prezența diabetului, al bolii Willson, iar dacă lunula prezintă puncte roșietice poate fi un indicator al cirozei hepatice, al afecțiunilor pulmonare cronice, insuficenței cardiace, psoriazisului sau o intoxicație cu monoxid de carbon, a mai precizat sursa.