În urma studiului elaborat de grupul de cercetători de la Universitatea din Elveţia Italiană (USI) și publicat în revista americană Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), s-a ajuns la concluzia că, după ce o persoană îşi face un tatuaj, tușul nu numai că rămâne în piele, ci se şi răspândește cu rapiditate în sistemul limfatic, scrie Agerpres

În câteva ore, aceasta se acumulează în cantități mari în ganglionii limfatici, organe vitale ale sistemului imunitar.

„În interiorul ganglionilor limfatici, celulele imunitare, cunoscute sub numele de macrofage, capturează în mod activ toţi pigmenţii, declanşând un răspuns inflamator în două faze”, a explicat universitatea elveţiană într-un comunicat.

Prima fază acută durează doar aproximativ două zile, dar este urmată de o fază cronică, ce poate dura ani de zile şi este deosebit de îngrijorătoare deoarece sistemul imunitar este slăbit, „putând creşte susceptibilitatea la infecţii şi cancer”.

Potrivit studiului, macrofagele nu pot descompune tuşul în acelaşi mod în care ar face-o cu alţi agenţi patogeni, ceea ce duce la moartea acestora.

Această incapacitate este deosebit de pronunţată în cazul tuşurilor roşii şi negre, ceea ce sugerează că acestea ar putea fi mai toxice (aceste două culori şi verdele au fost studiate deoarece sunt utilizate cel mai des la tatuaje).

„În consecință, cerneala rămâne în ganglionii limfatici, într-un ciclu continuu de captare şi moarte celulară, afectând progresiv capacitatea de apărare a sistemului imunitar”, conchide studiul.

Acest studiu a durat şapte ani, a implicat 12 grupuri internaţionale de cercetare şi a fost finanţat de mai multe organizaţii elveţiene.

Unul dintre experimente, care a constat în vaccinarea şoarecilor de laborator, unii cu tatuaje şi alţii fără, a constatat că exemplarele tatuate au dezvoltat mai puţini anticorpi comparativ cu cele netatuate.

Aceste rezultate „stârnesc îngrijorare cu privire la siguranţa tatuajelor”, a subliniat universitatea elveţiană, reamintind că, la nivel mondial, aproape una din cinci persoane se estimează că are cel puţin un tatuaj.