Ce se întâmplă dacă pui o monedă în vaza cu flori

Cel mai recent truc de îngrijire a florilor spune că ar trebui să pui o monedă în apa acestora. Acele videoclipuri de pe Instagram sau TikTok cu oameni care aruncă bănuți în vaza lor nu au nimic de-a face cu a aduce norocul în casă.

Acești oameni iubitori de flori spun că este de fapt un truc pentru a prelungi durata de viața a plantelor tale. Trucul funcționează în special pentru lalele și alți bulbi. Specialiștii spun că totul se rezumă la știință și, în special, la proprietățile cuprului.

Desigur, bănuții pot avea culoarea de cupru, dar înainte de 1982, erau de fapt fabricați din cupru în anumit regiuni ale lumii. Cuprul are proprietăți care ucid bacteriile și ciupercile din apă.

Acest lucru va permite aranjamentului tău floral să reziste mai mult timp, spun specialiștii. Însă lucrurile stau puțin diferit în zilele noastre. Multe monede sunt produse din zinc și au doar o mică parte de cupru. Însă poți să prelungești durata de viață a florilor tale și cu ajutorul altor trucuri.

sursa: Ca Tine