Fertilizarea corecta la trandafiri pe timp de toamna

Prima etapa se refera la perioada august septembrie, iar a doua septembrie-octombrie. Evident se vor evita perioadele de inghet, daca exista astfel de momente.

Daca vreti rose frumoase si cat mai bogate, trebuie folosite ingrasaminte granulare pentru ca va oferi plantei o fertilizare treptata, plus ca pregateste planta si pentru iernat, cand temperaturile sunt scazute.

Trebuie tinut cont ca la prima fertilizare de toamna este esential sa fie evitat azotul pentru ca nu va face altceva decat sa ajute la dezvoltarea masei verzi, ceea ce nu este deloc de dorit pentru ca planta trebuie sa intre in repaus vegetativ. Planta va fi slabita si nu va avea suficienta putere pentru a ierna.

Pentru iarna, trandafirii se vor hrani cu magneziu, potasiu si fosfor.

Tradafirii tineri din primul an de plantare nu au nevoie de fertilizare. In sezonul de toamna, aceste plante se pot fertiliza si foliar.

Poti alege una dintre urmatoarele trei variante:

200 de grame de cenusa dizolvata la10 litri de apa

50 g de superfosfat dizolvat in 1 litru de apa fierbinte si se adauga apoi pana la 10 litri;

5 g de superfosfat si monofosfat de potasiu dizolvate in 10 litri de apa.

Oricare varianta alegi, fertilizarea foliara se va face seara, de preferat intr-o zi innorata. Vei evita astfel aparitia unor eventuale arsuri ale frunzelor si instalarea bolilor fungice.

Fertilizarea la radacina prin udare se poate face daca foosesti una dintre urmatoarele trei variante:

25 g de superfosfat, 10 g de sulfat de potasiu si 2,5 g de acid boric dizolvate in 10 litri de apa

o lingura de superfosfat si monofosfat de potasiu la 10 litri de apa

10 g de drojdie uscata si 2 linguri de zahar se dizolva in 10 litri de apa, se lasa 2-3 ore si apoi se poate adauga pana la 50 de litri de apa

Daca aceste variante ti se par dificile, poti fertiliza tradafirii cu cenusa. Acesta se presara pe solul de la baza tufelor. Solul poate fi mulcit si cu compost, cu aproximativ 5 kg pe metrul patrat.

sursa: Cumsa.ro