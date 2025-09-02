Hortensiile se dezvoltă în condiții de umiditate constantă și temperaturi blânde, însă verile tot mai toride și secetele frecvente le fac din ce în ce mai greu de întreținut. Chiar și grădinile umbrite nu mai pot oferi mediul ideal pentru ele, iar rezultatul este vizibil: frunze uscate, tulpini ofilite și flori care nu își mai ating frumusețea de altădată.

Un exemplu vine chiar de la un proprietar de pepinieră care a povestit: „Am pierdut 70% din colecția mea de hortensii în timpul valurilor de căldură din 2022 – chiar și cu udare zilnică. Clima pur și simplu nu le mai permite.” Declarația arată cât de mult a fost afectată această specie și cum grădinarii se confruntă cu pierderi însemnate, în ciuda eforturilor mari de întreținere.

Plantele trimit semnale clare atunci când nu se mai pot adapta mediului. Grădinarii observă tot mai des frunze care se ondulează și devin maronii, tulpini care cedează sub greutatea propriei plante și flori palide, fără vitalitate. Mulți dau vina pe greșeli de îngrășământ sau pe tăierea incorectă, dar realitatea este că hortensiile pur și simplu nu mai rezistă în fața temperaturilor extreme și a lipsei de umiditate.

Chiar și soiurile catalogate drept „rezistente la secetă” se dovedesc vulnerabile. Investițiile în sisteme de irigații nu fac decât să prelungească inevitabilul, deoarece udarea excesivă creează condiții propice pentru apariția bolilor fungice.

Deși vestea că hortensiile nu mai sunt recomandate poate dezamăgi iubitorii de grădinărit, experții vin cu soluții practice și estetice. Plante precum lavanda, salvia rusească sau ceanothus sunt rezistente la secetă și pot adăuga culoare și parfum în grădini, fără a necesita udări constante.

Ierburile ornamentale sunt o altă opțiune apreciată, aducând dinamism și textură spațiului exterior. În plus, plantele perene care înfloresc în sezonul de toamnă oferă un spectacol vizual prelungit, cu efort minim din partea grădinarilor, potrivit sursei.