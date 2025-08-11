Potrivit tradiției Feng Shui, în jurul nostru există o energie vitală numită Qi, care poate influența masiv viața noastră. Iar această energie ar putea fi influențată de obiectele pe care le avem în casă, cât și de locul unde sunt amplasate. Din acest motiv, Feng Shui oferă nenumărate sfaturi în privința modului în care spațiile interioare trebuie amenajate.

Iar atunci când vine vorba despre plante, există unele care pot atrage norocul și prosperitatea în casa noastră, în timp ce altele pot avea efectul exact opus. Iar în această categorie de flori problematice se numără și hortensia.

Planta superbă care poate atrage ghinionul în casă

Potrivit Feng Shui, atunci când în interiorul casei noastre există hortensii, planta poate amplifica diversele emoții negative pe care le vom avea cu toții ocazional. Mai precis, dacă suntem frustrați din cauza unei probleme, sau suntem triști, astfel de sentimente vor deveni mult mai puternice, din cauza hortensiilor.

Din acest motiv, Feng Shui spune că această plantă ar trebui ținută numai în spații deschise, cum ar fi grădina. Astfel, energia acestei plante nu va mai fi atât de puternică și se pierde în cea de fundal.

Unde trebuie ținute hortensiile

Atunci când este ținută în exterior, hortensiile se pot transforma într-o adevărată punte energetică. Practic, potrivit Feng Shui, planta va capta energia din jur și o va echilibra. Astfel, deși este o plantă ce poate aduce ghinion atunci când este în interiorul casei, hortensia devine mult mai utilă în grădină.

Astfel, dacă vreți să urmați sfaturile acestei tradiții antice din China, trebuie să știți precis unde să amplasați hortensiile pentru a nu vă confrunta cu ghinion. În plus, această plantă arată superb și va înfrumuseța orice grădină în care este plantată.

Sursă text: Click.ro