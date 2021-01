Ce se întâmplă dacă a doua doză de vaccin anti COVID-19 NU este administrată la timp

"Siguranta si eficacitatea vaccinului nu au fost evaluate in diferite intervale de administrare a dozelor intrucat majoritatea participantilor la teste au primit a doua doza in cadrul intervalului specificat in studiu", arata cele doua companii intr-un comunicat comun.

"Nu exista date care sa demonstreze ca protectia dupa prima doza este sustinuta dupa 21 de zile", a subliniat comunicatul.

Avertismentul celor doua companii a venit dupa ce autoritatile germane au anuntat, luni, ca analizeaza daca sa amane administrarea celei de-a doua doze pentru a putea inocula mai multe persoane mai rapid, notează hotnews.ro.

Anuntul autoritatilor germane a urmat deciziei Marii Britanii de a extinde intervalul de administrare pentru a doua doza de la 3-4 saptamani la pana la 3 luni.

Cei 4 consilieri medicali sefi ai Marii Britanii si-au aparat decizia intr-un comunicat comun remis saptamana trecuta, afirmand ca "trebuie sa ne asiguram ca maximizam numarul de persoane eligibile pentru a primi vaccinul", potrivit Financial Times.