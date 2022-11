Studiile arata ca o dieta bogata in fibre intareste sistemul imunitar, are grija de sanatatea inimii, vine in ajutorul problemelor gastrointestinale si imbunatateste aspectul pielii, potrivit andreearaicu.ro.

Fibrele alimentare se impart in doua categorii: fibre solubile – ofera senzatia de satietate dupa mese si te ajuta sa tii sub control cantitatea de mancare pe care o consumi; fibre insolubile – se gasesc in fructe, cereale integrale, legume si seminte, ajutand la buna functionare a tractului digestiv.

Desi se gasesc atat de usor si sunt, practic, la indemana oricui, putin sunt cei care se asigura ca isi consuma zilnic portia de fibre. Daca vrei sa aduci un aport important sanatatii tale, iata cum introduci mai multe fibre in dieta ta:

Mananca fasole

Fasolea este unul dintre cele mai simple alimente bogate in fibre. Pentru micul dejun, paseaza cateva boabe de fasole si intinde-le pe o felie de paine prajita alaturi de omleta (sa ne amintim ca micul dejun englezesc contine, obligatoriu, fasole – nu degeaba!). La pranz, mananca o salata in care ai adaugat cateva boabe de fasole fierte. Si sa nu uitam de “batranele” ciorba de fasole si mancarea de fasole, cu care ne-au crescut bunicii si parintii nostri.

Transforma cojile de la portocala in pudra

Pune cojile de portocala la uscat intr-un loc retras, iar cand s-au uscat suficient, pune-le in blender pana se transforma intr-o pudra. Adauga o lingurita din pudra de coaja de portocala in smoothie-uri, ceai sau iaurt. Acest truc creste aportul de fibre.

Alimente mici bogate in fibre

Orice bucatica ajuta, asa ca nu ignora alimentele simple, cum ar fi o banala ceapa. Ceapa este o sursa buna de inulina (prebiotic) si quercetina (antioxidant cu proprietati antiinflamatorii). Data viitoare cand iti pregatesti un sandvis sau o omleta, cauta in frigider si adauga orice leguma gasesti – chiar si o rosie cherry este buna decat nicio fibra in farfurie.

Imprieteneste-te cu avocado

Un avocado contine 18 grame de fibre. Ca sa il consumi, exista numeroase modalitati: smoothie cu avocado, salata de avocado cu bacon si ou, omleta cu rosii, branza si avocado, toast cu avocado si ou posat, oua scrambled cu avocado. Atentie! Un avocado copt si bun de mancat este moale si isi schimba culoarea de la verde inchis pana la maro inchis, spre negru.

Nuci si seminte

In general, nucile si semintele sunt pline de fibre. O jumatate de cana de migdale crude are 8,8 grame, in timp ce doua linguri de seminte de chia 5,7 grame de fibre. Indiferent ca alegi sa le consumi crude sau sa le introduci in diverse retete, sau indiferent ca alegi nuci, migdale, caju sau seminte de chia, de in, de dovleac, de floarea soarelui, etc., important este sa le consumi.

Floricele sau popcorn

Daca iti era teama ca nu este tocmai sanatos sa consumi popcorn sau ca te alegi cu cateva kilogram in plus nedorite, specialistii recomanda sa inlocuim snack-urile nesanatoase cu popcornul. Asa ca nu mai astepta sa mergi la cinematograf ori sa vina weekend-ul si sa vizionezi un film acasa. Bucura-te de un bol mic de floricele de porumb in pauza de lucru.

La final, iti reamintesc ceea ce toti medicii recomanda pentru ca organismul sa functioneze cum trebuie: bea cat mai multa apa!