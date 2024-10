Beneficiile pe care le are zeama de varză murată

Zeama de varza este o bautura cu proprietati benefice pentru sanatate, care poate contribui la imbunatatirea digestiei, la intarirea sistemului imunitar, la reducerea inflamatiei si la prevenirea afectiunilor cardiovasculare.

In ceea ce priveste imbunatatirea digestiei, zeama de varza contine probiotice naturale, care ajuta la refacerea florei intestinale si la imbunatatirea procesului de digestie. Potrivit unui studiu publicat in jurnalul Applied Microbiology and Biotechnology, consumul de probiotice poate ajuta la tratarea si prevenirea afectiunilor precum constipatia, diareea si sindromul colonului iritabil.

De asemenea, zeama de varza poate fi un aliat pentru intarirea sistemului imunitar datorita continutului sau bogat in vitamina C.

Un alt beneficiu al zemii de varza este reducerea inflamatiei.

In plus, zeama de varza poate ajuta la prevenirea afectiunilor cardiovasculare prin reglarea tensiunii arteriale si mentinerea unui nivel sanatos al colesterolului in sange.

Proprietatile nutritive ale zemii de varza

Zeama de varza este o sursa excelenta de vitamine si minerale, care contribuie la intarirea sistemului imunitar, mentinerea sanatatii osoase si reglarea metabolismului. De asemenea, contine o cantitate semnificativa de vitamina C, care ajuta la protejarea celulelor de stresul oxidativ si la imbunatatirea sanatatii generale a organismului. Aceasta bautura este bogata in vitamina K, care ajuta la mentinerea sanatatii osoase si la coagularea sangelui. Mai mult decat atat, zeama de varza contine si vitamina B6, acid folic, potasiu, fier si calciu.

Zeama de varza fermentata contine lactobacili, care sunt bacterii benefice pentru sanatatea tractului digestiv. Aceste bacterii probiotice ajuta la echilibrarea florei intestinale, favorizeaza digestia si intaresc sistemul imunitar., conform studiilor efectuate de cercetători.

Consumul de zeama de varza poate contribui la detoxifierea organismului, in special a ficatului, prin stimularea productiei de enzime detoxifiante. Acest proces poate ajuta la eliminarea toxinelor si la imbunatatirea sanatatii generale a organismului, conform altor studii.

Zeama de varză murată cu mămăligă, mâncarea pe care o consumau străbunii

Străbunii noștri consumau frecvent zeamă de varză cu mămăligă. Aceste două alimente, deși pare o mâncare sărăcăcioasă, are numeroase beneficii pentru sănătate. Atât zeama de varză cât și mămăliga sunt adevărate panecee pentru sănătate, iar combinate cele două alimente aduc foarte multe beneficii sănătății.

Iată care sunt benefiile consumului de mămăligă.

Mămăliga, alimentul minune

Este recunoscut pentru proprietățile sale astringente, diuretice, antiinflamatoare, tonice și este utilizat ca aliment, dar și ca plantă medicinală dintotdeauna, iar pentru strămoșii noștri a constituit unul dintre alimentele de bază.

Porumbul este bogat in acizi grași nesaturați 90%, conține multe hidrocarburi, amidon, albumine, foarte multe vitamine din grupa B, vitamina E, vitamina K, fier, fosfor, magneziu, zinc, potasiu si fibre, conform Sfatul Medicului.

Porumbul și mălaiul de porumb își păstrează peste 60% dintre proprietățile nutritive, chiar și după fierbere, fiind un aliment ideal care ajută la dimiunuarea nivelului de stres din organism. Este bogat în vitaminele din grupa B, care au un rol deosebit de important asupra bunei funcționări a sistemului nervos, a mușchilor, a inimii și asupra producției de globule roșii.

De asemenea, mai conține vitamina E, cu rol în prevenirea artritei si cu rol de scădere a colesterolului și a riscului de ateroscleroză și infarct. Mai conține și potasiu, care este un element esențial în buna funcționare a mușchilor inimii.

Conform aceleeași surse, gastrita și ulcerul sunt ameliorate prin consumul de mămăligă caldă în loc de pâine. Mălaiul reduce aciditatea, în plus are și un efect calmant, aproape sedativ.

Vitamina A pe care o conține porumbul este un antioxidant natural important, ideal pentru funcționarea corectă a organismului, pentru un metabolism rapid, care contribuie la pierderea în greutate. De asemenea, fiind bogat în fibre reglează tranzitul intenstinal, conform sursei.