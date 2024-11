Călin Georgescu a transmis primul mesaj după ce a obținut victoria în primul tur al alegerilor prezidențiale. Independentul a comparat mobilizarea pentru candidatura sa cu minunea înmulțirii peștilor și pâinilor. În plus, Georgescu a spus că poporul s-a săturat de opulența politicienilor, așa că preferă să transmită mesaje din locuința sa și nu dintr-un sediu de campanie. Mai mult, independentul are un mesaj dur și pentru Elena Lasconi: i-a spus că nu are de ce să se bucure și că ea a fost parte din proiectul politic care i-a nemulțumit pe români.