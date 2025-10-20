Spălarea excesivă duce la un păr fragil, mai ales dacă părul este mai lung. Asta pentru că avem glande sebacee, în pielea capului. Uleiul (sau sebumul) secretat de glandele sebacee ajută la menținerea structurii și integrității părului. De asemenea, are nevoie de timp pentru a ajunge până la vârfuri pentru a hidrata fiecare șuviță. Dar spălarea părului elimină o mare parte din aceste uleiuri.

Pentru a-ți construi propria rutină corectă de spălare, trebuie să știi ce tip de păr ai.

În general, câteva îndrumări privind frecvența cu care ar trebui să-ți speli părul cu șampon sau balsam:

Scalpul gras are nevoie de spălări mai frecvente, la 1-2 zile, cu șampoane purifiante.

Părului uscat sau fragil i se recomandă 2 spălări pe săptămână, cu produse hidratante și nutritive.

Părului creț sau foarte des i se poate aplica o singură spălare pe săptămână, pentru a evita deshidratarea.

Stilul de viață activ (sport, transpirație) poate necesita spălări mai dese, dar în acest caz cu șampoane delicate.

Părul subțire și fin poate fi spălat la fiecare una sau două zile.

Părul mediu, semi-gros poate fi spălat la fiecare două până la patru zile.

Părul gros poate fi spălat o dată pe săptămână sau ori de câte ori simți că trebuie spălat.

„Este important să ne amintim că șamponul trebuie aplicat pe scalp, iar balsamul la vârfuri”, amintește medicul dermatolog Dr. Shilpi Khetarpal de la Cleveland Clinic. „Persoanele cu părul lung ar trebui să evite aplicarea șamponului la vârfuri, deoarece poate provoca uscăciune și rupere. Aplicarea balsamului chiar pe scalp îl poate face gras., scrie Medicool.ro.