Februarie este luna in care gradinarii isi pregatesc gradinile pentru primavara si vara, iar taierea plantelor este un pas esential in acest proces. De aceea, in aceasta perioada, multe dintre plantele perene, arbusti si arbori pot beneficia de o tundere corespunzatoare, stimuland o crestere sanatoasa si un aspect vibrant pe timpul verii. Prin urmare, taierea corecta este esentiala pentru ca plantele sa arate spectaculos in lunile mai calde, iar expertii recomanda cateva tehnici si plante de taiat in februarie. Hai sa le aflam si noi cat mai multe sfaturi despre taierea plantelor in februarie!

1. Trandafiri – pentru o florire abundenta

Trandafirii sunt printre cele mai iubite plante din gradini, iar taierea acestora in februarie este cruciala pentru a incuraja o florire viguroasa. La trandafirii pereni, taierea ar trebui sa fie una semnificativa, scurtand tulpinile la aproximativ 30-40 cm deasupra solului. Este important sa indepartati ramurile uscate sau deteriorate si sa faceti o taiere clara la fiecare tulpina pentru a promova o crestere sanatoasa.

2. Arbusti de toamna, cum sunt hibiscusii sau lavanda – pentru o forma compacta si florile colorate

Arbustii care infloresc toamna, precum hibiscusul sau lavanda, trebuie taiati in februarie pentru a incuraja o crestere viguroasa si o inflorire abundenta pe parcursul verii. Lavanda, de exemplu, poate fi taiata la aproximativ 10 cm deasupra solului, iar hibiscusii pot fi taiati la jumatate pentru a stimula o ramificare bogata.

3. Arbustii cu flori de primavara – Forsythia (lemn galben) si spirea japoneza – pentru culori vibrante

Forsythia si spirea sunt doua dintre cele mai frumoase plante care pot adauga un colt de culoare in gradina inca din primavara. Aceste plante trebuie taiate in februarie pentru a incuraja o ramificare mai bogata si pentru a pastra un aspect ordonat. Taierea se face prin indepartarea ramurilor mai vechi si a celor deteriorate, lasand doar tulpinile tinere, care vor produce flori spectaculoase.

4. Căpșunile

Capsunile trebuie si ele curatate in februarie pentru a incuraja o recolta excelenta. Taierea presupune eliminarea frunzelor uscate si a plantelor deteriorate. De asemenea, indepartarea corecta a „lastarilor” ajuta la formarea unor tulpini mai sanatoase si la imbunatatirea productiei de fructe.

5. Coacazul negru

Taierea coacazului face ca tufa sa fie mult mai productiva. Fructele sunt produse in principal pe lemn care are doi si trei ani; orice tulpini mai vechi de trei ani isi pierd productivitatea.

Continuarea Aici