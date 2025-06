Care sunt cele mai scumpe alimente din lume. Topul celor mai apreciate delicatese

Sunca uscata iberica

Sunca uscata iberica, cunoscuta si sub numele de Jamon Iberico, este cea mai scumpa sunca de pe planeta si este produsa in Spania. Pasionatii de mancare ar aprecia sa aiba sansa de a avea acest aliment in farfurie. Pretul acestui aliment este de 392 de dolari per kilogram

Friptura japoneza Wagyu

Aceasta delicatesa japoneza este considerata una dintre cele gustoase mancaruri din intreaga lume. Friptura Wagyu este gatita in Japonia si are o aroma speciala datorita texturii untului folosit la preparare. Aceasta friptura poate fi cumparata cu 450 de dolari per kilogram.

Branza Moose

Branza din lapte de elan este pregatita in ferma Moose House din Suedia si este considerata cea mai scumpa branza, avand un pret de 1,074 dolari per kilogram.

Pui Ayam Cemani

Acest aliment poate fi gasit doar in Indonezia, pentru ca guvernul acestei tari nu risca sa exporte acest produs din cauza gripei aviare. Puiul Ayam Cemani poate fi cumparat cu 200 de dolari per kilogram.

Sofran

Sofranul este un condiment, care poate fi vandut cu un pret intre 100 si 400 de dolari. Este atat de scump pentru ca poate fi cules doar cu mana intr-o anumita perioada a anului. Sofranul este considerat cel mai scump ingredient alimentar, iar un kilogram de aceste condimente este echivalent cu 300.000 de flori.

Trufe albe

In Europa, trufele albe pot fi gasite la un pret de 2.100 de dolari per kilogram. Cu siguranta este unul dintre cele mai scumpe alimente din lume avand in vedere conditiile necesare pentru cultivarea trufelor albe.

Supa de cuib de pasare

Aceasta supa este foarte populara in bucataria chinezeasca, avand un pret de 3.000 de dolari per kilogram. Acest pret se datoreaza faptului ca peste 90% din supa de cuib de pasare contine saliva de pasare.

Cafea Kopi Luwak

Cafeaua Kopi Luwak este populara in Indonezia, Filipine si in sudul Indiei, fiind cea mai scumpa cafea din lume la un pret de 1.200 dolari per kilogram. Aceasta cafea este obtinuta din boabele care au fost ingerate de un animal si care au fost expulzate prin excremente.

Ciuperci Matsutake

Aceste ciuperci sunt considerate printre cele mai rare delicatese din lume, iar daca le gasesti intr-un magazin, nu ar trebui sa fie mai ieftine de 600 de dolari per kilogram. In mod normal, acest aliment poate fi gasit in Japonia, dar poate fi cumparat si in tarile asiatice.

Caviar Albino

Cel mai scump aliment din lume, care costa 9,100 de dolari per kilogram, este caviarul Albino. Acest caviar este compus din icre de sturion, peste care se gaseste de obicei in Marea Caspica.

