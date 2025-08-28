În primele șase luni din 2025, puțin peste 1.700 de accidente grave au fost înregistrate la nivel național.

Tragediile s-au soldat cu 549 de morți și peste 1.300 de răniți grav, potrivit datelor transmise în exclusivitate de Poliția Română, la solicitarea ProMotor.

Comparativ cu prima jumătate a anului trecut, în 2025 s-au produs cu aproximativ 11% mai puține evenimente rutiere grave. Iar numărul deceselor a scăzut cu aproximativ 16%.

Cu toate acestea, România rămâne în topul țărilor europene cu cele mai multe pierderi de vieți omenești în accidente rutiere.

Cele mai periculoase drumuri din țară sunt aceleași de ani buni și concentrează un număr uriaș de accidente mortale.

Harta accidentelor rutiere arată astfel, în primele 6 luni din 2025

DN 1 – 32 de accidente grave: 24 morți și 12 răniți grav;

DN 2 – 35 de accidente grave: 14 morți și 28 răniți grav;

DN 6 – 36 de accidente grave: 23 morți și 24 răniți grav;

DN 7 – 19 accidente grave: 8 morți și 14 răniți grav.

Așadar, cel mai periculos drum din România este DN6, care leagă București de Timișoara. Acesta traversează municipiile Alexandria, Caracal, Craiova, Drobeta-Turnu Severin, Caransebeș și Lugoj. Acesta are o lungime totală de aproximativ 640 de kilometri.

Drumul Național 2, care conectează Capitala României de punctul de trecere a frontierei spre Ucraina, Siret, este al doilea pe harta „neagră” a șoselelor. Cu o lungime de aproximativ 450 de kilometri, DN2 traversează orașele Urziceni, Buzău, Râmnicu Sărat, Focșani, Adjud, Bacău, Roman, Fălticeni și Suceava.

Iar DN1, care conectează Bucureștiul de nord-vestul României, până la granița cu Ungaria, are puțin peste 640 de kilometri. Principalele orașe conectate sunt Ploiești, Brașov, Sibiu, Alba Iulia, Cluj-Napoca și Oradea.

Scădere a numărului de accidente rutiere în 2025

În prima jumătate a anului, numărul evenimentelor rutiere grave a scăzut cu peste 10% față de perioada similară din 2024.

„În primele 6 luni din anul 2025, la nivel național s-au înregistrat 1.712 accidente soldate cu decesul a 549 de persoane și rănirea gravă a altor 1.349. Comparativ cu semestrul I din anul 2024 se constată scăderea tuturor indicatorilor dinamici de analiză”, se arată în răspunsul IGPR.

Astfel, comparativ cu primul semestru al anului trecut, s-au înregistrat cu:

228 de accidente rutiere grave mai puțin(-11,8%);

111 persoane decedate mai puțin (-16,8%);

142 de persoane rănite grav mai puțin (-9,5%).

Este pentru prima dată, cu excepția perioadei de pandemie, când numărul accidentelor rutiere scade atât de mult.

Care sunt principalele cauze

„Principalele cauze de producere a accidentelor rutiere grave, au fost, indisciplina pietonilor, nerespectarea regimului legal de viteză, neacordarea priorității de trecere vehiculelor, indisciplina bicicliștilor și neacordarea priorității de trecere pietonilor”, mai precizează Poliția Română.

Conform datelor furnizate de IGPR, în primele 6 luni s-au produs:

271 de accidente din cauza pietonilor care au traversat sau circulat neregulamentar (15,8%), soldate cu: 93 persoane decedate 179 persoane rănite grav

263 de accidente din cauza nerespectării vitezei legale (15,4%), soldate cu: 112 persoane decedate 275 persoane rănite grav

173 de accidente din cauza neacordării de prioritate vehiculelor (10,1%), soldate cu: 41 persoane decedate 154 persoane rănite

148 de accidente din cauza indisciplinei bicicliștilor (8,6%), soldate cu: 32 persoane decedate 116 persoane rănite

137 de accidente din cauza neacordării de prioritate pietonilor (8%), soldate cu: 27 persoane decedate 111 persoane rănite grav.



Deși cauzele principale de producere a accidentelor se mențin și în 2025, numărul accidentelor s-a redus la toate categoriile.