Berbecul își apără dragostea cu foc în priviri

Berbecul este genul de bărbat care nu suportă nici măcar o umbră de îndoială asupra loialității partenerei sale. Dacă îți zâmbește un străin pe stradă, să nu te mire privirea aprinsă a Berbecului! Nu o face din neîncredere, ci dintr-un instinct de protecție aproape feroce. Vrea să știe exact cine sunt oamenii din jurul tău și, dacă îi prezinți cercul tău de prieteni, îți va deveni aliat și protector. Cu el, te vei simți mereu în siguranță — iubirea lui este o flacără care arde cu patimă și loialitate.

Leul, regele gelos, dar nespus de devotat

Leul nu glumește când vine vorba de dragoste! Este stăpânul incontestabil al inimii tale și nu permite nimănui să pășească pe teritoriul lui. În ochii lui, femeia iubită este o regină care trebuie respectată și apărată. Gelozia lui are o notă teatrală — nu va ezita să-și arate nemulțumirea, dar o face cu o pasiune demnă de un film romantic. Dacă nu exagerează, Leul devine un partener cald, grijuliu și protector. Iubirea lui poate lumina o cameră întreagă, dar și să o învăluie într-un foc mistuitor!

Capricornul, control subtil, dar posesiv până la ultimul detaliu

Capricornul este genul de bărbat care vrea să știe tot. Unde ești, cu cine ești, ce planuri ai… Nu din neîncredere neapărat, ci pentru că ordinea și siguranța sunt vitale pentru el. Gelozia sa se manifestă în tăcere, dar este intensă. Nu va face scene, dar ochii lui vor spune totul. Totuși, farmecul său masculin și energia lui dominatoare îl fac irezistibil. O femeie care știe să-i liniștească temerile va avea parte de un partener stabil, fidel și profund implicat. Când te iubește un Capricorn cu toată ființa lui, vei avea un soț devotat pe viață!