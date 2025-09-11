Daca si tu te-ai intrebat care este diferenta dintre cafea si ness, o sa iti spunem in primul rand care este modul de preparare. Nu de alta, dar ness-ul sau cafeaua instant ori cafeaua solubila se prepara intr-un mod diferit fata de cea normala.

Cu toate ca multi ar spune ca ness-ul si cafeaua sunt acelasi lucru, realitatea este diferita si asta include mai ales procesul de productie. Ambele bauturi provin din boabele de cafea, insa sunt destul de diferite la gust.

Totusi, cafeaua solubila sau cafeaua instant se face aproximativ la fel ca si ceafeaua normala, insa procesul difera un pic. Dupa ce boabele de cafea sunt prajite, acestea se vor macina si apoi vor fi utilizate pentru a face o cafea foarte concentrata.

Urmatorul pas va fi ca acea cafea sa fie uscata si transformata intr-o pudra, care practic permite sa fie pastrata foarte bine si in acelasi timp retine si mare parte din aroma.

Cu toate ca multi ar spune ca aceasta cafea solubila contine multe E-uri, procesul prin care este obtinuta nu include si chimicale pentru ca acestea ar putea sa ii modifice proprietatile sau sa ii schimbe aroma.

Continuarea pe Cum Sa.