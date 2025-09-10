Ingrediente:

3 morcovi mari

2 rădăcini de pătrunjel

1 rădăcină mică de țelină

1 păstârnac

2 ardei kapia roșii

1 legătură frunze de pătrunjel

1 legătură frunze de țelină

1 legătură mărar

1 legătură leuștean

200 g sare grunjoasă (poți ajusta după gust).

Mod de preparare

Vei începe cu pregătirea legumelor. Spală și curăță legumele. Taie-le în felii subțiri sau rondele, ca să se usuce mai repede. Verdețurile spală-le bine și tamponează-le cu un șervet.

Cum prepari vegeta de casă din legume și verdețuri

Pe lângă legumele menționate în lista de ingrediente, opțional, mai poți adăuga ceapă, usturoi, praz sau dovlecel, dar în cantități mici, pentru variație.

Pentru uscare poți folosi metoda clasică. Așază legumele și verdețurile pe tăvi tapetate cu hârtie de copt. Lasă-le la uscat într-un loc bine aerisit, ferit de soare direct, timp de câteva zile, până când devin complet deshidratate. Pe parcurs mai amestecă-le să se întoarcă pe toate părțile. Este o metodă care necesită mai mult timp și răbdare.

Dacă vrei o metodă mai rapidă folosește cuptorul la 60–70 de grade Celsius cu ușa întredeschisă. Dacă deții un deshidrator de alimente, munca îți va fi ușurată. Procesul durează câteva ore.

După ce legumele și verdețurile sunt complet uscate și crocante, mărunțește-le într-un blender sau râșniță de cafea. Le poți mărunți până când obții o textură fină sau puțin grunjoasă, după preferință.

Pune pudra de legume într-un bol și adaugă sarea. Amestecă foarte bine.

Transferă vegeta de casă din legume și verdețuri în borcane sterilizate și închide-le ermetic cu capacele aferente. Pot fi păstrate la loc uscat și răcoros.

1 linguriță de vegeta la 1 litru de supă sau ciorbă este suficientă pentru a da gust intens.

Poți folosi acest mix la orez, cartofi, tocănițe, marinade pentru carne sau chiar pentru a condimenta legume la cuptor.