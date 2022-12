Capsula a intrat în atmosfera Pământului cu o viteză de 40.000 km/h, şi a rezistat la o temperatură de 2.800°C, adică jumătate din temperatura suprafeţei Soarelui.

Amerizarea a avut loc în largul coastelor statului mexican Baja California, la ora 17:40 GMT.

Succesul acestei misiuni, care a durat puţin peste 25 de zile în total, este crucial pentru NASA, care a investit zeci de miliarde de dolari în programul american de întoarcere pe Lună, Artemis, al cărui scop este să se pregătească în viitor o vizită pe Marte.

În total, nava spaţială a călătorit peste 2,2 milioane de kilometri în spaţiu de la decolarea sa pe 16 noiembrie, în timpul primului zbor al noii mega-rachete a NASA, SLS.

Orion a zburat pe lângă Lună la doar aproximativ 130 de kilometri de suprafaţa sa şi s-a aventurat până la mai mult de 430.000 de km de Terra.

Recuperarea capsulei permite colectarea multor date decisive pentru următoarele misiuni. Mai întâi prin detalierea stării navei după călătoria acesteia, dar şi prin analiza înregistrărilor senzorilor acceleraţiilor şi vibraţiilor la bord, sau a performanţei unei veste antiradiaţii.

Unele elemente ale navei trebuie refolosite şi pentru capsula Artemis 2.

Această a doua misiune, programată pentru 2024, va duce un echipaj pe Lună, însă fără să aterizeze acolo. NASA ar trebui să anunţe numele astronauţilor aleşi foarte curând.

Artemis 3, programată oficial pentru 2025, va ateriza pentru prima dată pe polul sudic al Lunii, unde există apă sub formă de gheaţă.

Doar doisprezece bărbaţi au pus piciorul pe suprafaţa Lunii datorită misiunilor Apollo -- pentru ultima dată în 1972, acum cincizeci de ani.

Programul Artemis trebuie să trimită de această dată prima femeie şi prima persoană de culoare acolo.

Scopul NASA este de a stabili o prezenţă umană de durată pe Lună, cu o bază pe suprafaţa sa şi o staţie spaţială care o orbitează.

Splashdown.



After traveling 1.4 million miles through space, orbiting the Moon, and collecting data that will prepare us to send astronauts on future #Artemis missions, the @NASA_Orion spacecraft is home. pic.twitter.com/ORxCtGa9v7