Odata inchisa greva din Educatie se vor relua discutiile privind rotativa. O spune chiar liderul PSD Marcel Ciolacu care ar urma să preia functia de premier in locul lui Nicolae Ciuca. "In acest moment exista un protocol in vigoare. Nu sunt discutii despre modificarea protocolului”, a transmis Ciolacu. Cat priveste comasarea ministerelor, liderul PSD a spus că ”acea decizie este deja luata că vor fi mai putin cu două ministere”.