„Am discutat, în egală măsură, despre eforturile noastre de combatere a pandemiei de COVID-19 şi în acest context l-am informat pe colegul meu despre intenţia ţării noastre de a acorda o donaţie de 200.000 de doze de vaccinuri AstraZeneca către Bangladesh", a anunțat, vineri, ministrul Bogdan Aurescu, în cadrul unei declaraţii comune de presă cu omologul său AK Abdul Momen, aflat în vizită la Bucureşti.

„Este prima dată când un ministru de Externe din Bangladesh vizitează România. De când am fost numit ministru de Externe, am redeschis ambasada noastră în România. Din motive diverse a fost închisă în 1995 şi am redeschis recent misiunea diplomatică. Sper că, în viitor, România va deschide misiunea diplomatică care a avut activitate din 1973 până în 2000", a spus, la rândul său, AK Abdul Momen, citat de agerpres.ro.

Până în prezent, România a donat în 2021, în ultimele 10 luni, peste 2 milioane de doze de vaccin anti-COVID-19, din care majoritatea AstraZeneca - peste 1,5 milioane de doze.