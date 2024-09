Incepand de la scaderea colesterolului si pana la intarirea sistemului imunitar, ai o multime de motive sa consumi dupa masa un pahar din bautura sezonului saraca in alcool si bogata in probiotice si polifenoli.

Astfel, între beneficiile consumului de must amintim:

întărește sistemul imnunitar, este recomandat persoanelor convalescente

are efect antiinflamator (facilitează dispariția edemelor), fiind recomandat persoanelor care suferă de gută și reumatism

are efect detoxifiant

are efect depurativ

stimulează activitatea renală

adjuvant în tratarea cistitelor, nefritelor și litiazei renale

stimulează și susține activitatea intelectuală

are efect tonic, revigorant, tonifiant

combate obezitatea

combate oboseala

adjuvant în tratamentul hepatitelor, se fac cure de câte 3 luni (se consumă 1-2 litri de must zilnic)

adjuvant în tratarea gripei, rujeolei, scarlatinei, difteriei, se fac cure de câte o lună (se consumă 1-2 litri de must zilnic)

are efect regenerant, cu precădere la nivel hepatic

adjuvant în tratarea sclerozei

recomandat în intoxicații (se beau 3 căni de must zilnic, între mesele principale)

afecțiuni ale prostatei (se prepară un amestec din părți egale de must, suc de morcov, suc de castraveți, suc de țelină și suc de sfeclă roșie - câte 50 ml din fiecare, se consumă zilnic, timp de 7 zile)

combate acneea (se tamponează tenul curat cu must alb zilnic)

previne cancerul

protejează neuronii

accelerează tranzitul intestinal, reglează digestia, combate constipația

scade tensiunea arterială

scade riscul accidentului vascular cerebral

îmbunătățește circulația sangvină

reduce riscul formării cheagurilor de sânge

previne degenerescența maculară

previne apariția leziunilor retinei

diminuează durerile articulare

are efect antioxidant puternic

redă strălucirea tenului, îl hidratează și hrănește (se pun comprese)

îmbunătățește activitatea mușchiului cardiac

scade cantitatea de colesterol "rău" din sânge și crește cantitatea de colesterol "bun"

reduce aciditatea stomacală

stimulează apetitul

combate diareea

stimulează peristaltismul intestinal

adjuvant în tratamentul rahitismului, anemiei, scrofulozei, asteniei.

Consumul de must este contraindicat persoanelor care suferă de diabet, iar persoanele anemice trebuie să îl consume cu moderație.

Alte beneficii ale consumului de must

Amelioreaza problemele digestive

Mustul te va ajuta sa o tratezi constipația. Fiind un laxativ natural, bogat in drojdii "bune", mustul rezolva problemele digestive fara a avea efecte adverse precum medicamentele cu efect laxativ.

Benefic pentru sanatatea cardiaca

Consumul de must stimuleaza productia de oxid nitric, care asigura flexibilitatea vaselor de sange si mentine totodata tensiunea arteriala in parametri normali.

Previne cancerul

Resveratrolul si antioxidantii din struguri si must previn formarea tumorilor in organism. Unele studii indica faptul ca resveratrolul poate preveni cancerul, daca este vorba despre must obtinut din strugurii negri.

Amelioreaza durerile de cap

Consumul de must amelioreaza si chiar elimina durerile de cap. Daca ai probleme cu cefaleea, introdu mustul in dieta ta zilnica si vei vedea rapid efectele pozitive.

Stimuleaza metabolismul

Consumul de must stimuleaza metabolismul, accelerand astfel arderea grasimilor. Mai mult decat atat, acesta poate reduce apetitul asa ca te poate ajuta daca te afli intr-o faza in care iti ajustezi aportul de alimente. Ai grija insa la cantitatea consumata intrucat contine zahar si are si un aport caloric crescut - un pahar de must de 250 ml contine in jur de 200 -250 de Kcal. Asadar, limiteaza-te la un pahar, intre mese sau dupa cina servita mai devreme.

Energizeaza corpul

Mustul poate sa inlocuiasca cu succes cafeaua sau ceaiul negru intrucat ofera o doza zdravana de energie. Continutul ridicat de fier dar si flavonoizii din must fac din acesta un remediu excelent pentru epuizare sau oboseala cronica. Mai mult decat atat, persoanele aflate in convalescenta pot consuma must pentru a-si recapata mai rapid puterile.