Un bărbat de 55 de ani a fost reținut de polițiștii bucureșteni, fiind cercetat într-un dosar penal privind o agresiune sexuală asupra unei minore. Incidentul s-a produs în seara zilei de 3 septembrie, când polițiștii Biroului de Poliție Transporturi Feroviare au observat, într-o gară din Capitală, că o adolescentă de 15 ani are nevoie de ajutor. În urma discuţiilor cu fata, cetățean străin, a reieşit că aceasta ar fi fost agresată sexual.

Fata se afla în gara bucureșteană împreună cu un grup de persoane, toți cetățeni străini, coordonat de un bărbat de 25 de ani.

La scurt timp după ce au aflat povestea fetei, poliţiştii au identificat un bărbat de 55 de ani, bănuit de comiterea faptei. În urma verificărilor efectuate s-a stabilit că acesta ar fi atins-o pe minoră într-o zonă intimă.

Cercetările sunt continuate de către poliţiştii Serviciului Agresiuni Sexuale, sub supravegherea unui procuror specializat în investigarea abuzurilor sexuale asupra minorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, pentru agresiune sexuală asupra unui minor.