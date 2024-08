"Cine este dl acesta din imagine? Dl acesta din imagine a aflat astazi, iata, dl Octavian Banu, asistent universitar la catedra de drept a Facultatii de Medicina Bucuresti.



Dl acesta are o firma de avocatura cu cine gredeti dvs? Cu ginerele lui Traian Basescu. Deci dl Octavian Banu este partener cu dl Radu Pricop. Nu numai ca e partener cu dl Radu Pricop. Domniile lor au luat niste bani frumosi pe niste drepturi litigioase cu dl Visoiu, daca va spune ceva. Dl acesta, impreuna cu dl Radu Pricop, ginerele dl Traian Basescu a avut vreo 2 milioane jumatate de euro de la Spitalul Universitar, de la finul Crstoiu. Poate vreti sa va aduc aminte ca dl Carstoiu este si decanul Facultatii de Medicina Bucuresti", a aratat Anca Alexandrescu, moderatoarea emisiunii "Culisele Statului Paralel", in editia de marti seara a emisiunii de la Realitatea PLUS.

Potrivit ultimelor detalii apărute, acesta poate fi și motivul pentru care fostul președinte al României le-a luat apărarea medicilor de la Pantelimon.

Totul ar fi început încă din anul 2012 când firma de avocatură Pricop și Banu ar fi primit din partea Spitalului Universitar de Urgență București nu mai puțin de 1,3 milioane de lei timp de 4 ani. După care înțelegerea s-a reînnoit anual.

Conform documentelor publice ale spitalului, contractul pe anul 2015 a fost încheiat în mai multe etape și a fost organizată o licitație cu mai multe case de avocatură, care ulterior a fost câștigată de firma Pricop și Banu, care a solicitat pentru serviciile sale 217.000 de lei, fără TVA.

Timp de 4 ani au fost derulate mai multe procese, însă directorul Cătălin Cîrstoiu, finul lui Traian Băsescu, neagă orice neregulă din contract și infirmă informațiile din interior potrivit cărora nu ar fi fost recuperată nici o sumă.

Presa a mai scris de-a lungul timpului despre contractele din sănătate încheiate de Pricop și Banu. Unul dintre acestea este la spitalul Bagdasar-Arseni, unde avocații au câștigat un contract de aproape 400.000 de lei.