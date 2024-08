Anca Alexandrscu a declarat că era de așteptat ca medicul șef de la ATI, Pompilian Florina, să fie chemată la poliție pentru declarații. Anca Alexadrescu consideră că doctorița ar trebui să își dea demisia imediat.

„Nu vreau să aruncăm această parte negativă asupra întregului corp medical. România are medici foarte buni, care fac minuni. Ce s-a întâmplat azi, nu mă surprinde. Era de așteptat ca Pompilian Florina să fie chemată la interogatorii. Este inadmisibil ca ea să nu fi aflat despre medicii din ATI. Sunt unii medici care le apără fără să știe ce probe au procurorii, faptul că asistentele au depus mărturie mincinoasă, în primă instanță, că au fost interceptate. Eu am continuat să prezint acest caz ca să prezint o imagine cât mai clară. Doar împreună cu specialiștii se poate afla ce s-a întâmplat acolo. Dar, datoria mea, ca posibil viitor pacient, este să prezint astfel de știri, dar fără patimă. Dacă unul din pacienții de acolo decedați era rudă cu medicii care aruncă cu noroi în mass media, nu cred că mai reacționau așa. În momentul de față, România nu are legislație prin care doctorul să ia o decizie fără consultarea altor colegi sau a familiei. Am dubii legat de valorile din injectomate trecute în arhivă. Diseară am să discut mai pe larg despre acea firmă de pompe funebre, pentru că sunt foarte multe indicii că acolo se întâmplă niște nereguli și că este o mafie. Doamna Pompilian, aseară după ce a ieșit din emisiunea în direct, a continuat să-i scrie producătoarei mele niște lucruri absolut îngrozitoare. Ne-a scris în această dimineață, că în ultimele trei săptămâni a mai fost un caz, iar unul chiar acum câteva zile, numai că, de data aceasta medicul de serviciu și o asistentă, au sesizat imediat conducerea spitalului și parchetul”, a declarat Anca Alexandrescu.