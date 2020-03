Avocatul Poporului intervine în cazul Sorinei Pintea: solicită explicații șefului Poliției Capitalei

Avocatul Poporului, Renate Weber intervine în scandalul luării de mită, în care este implicată Sorina Pintea. Weber a anunțat, miercuri, că a solicitat șefului Poliției Capitalei explicații cu privire la modul cum a fost transportat, marți, fostul ministru al Sănătății la spital.

"Ne-am adresat directorului Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti cu unele întrebări, ca să înţelegem următorele lucruri. Vrem să ştim în ce măsură este pregătit să răspundă cerinţelor speciale pe care o persoană le are. Privarea de libertate nu trebuie să însemne o condamnare de moarte. Am cerut informaţii despre procedura cu privire la transportarea unei persoane deţinute către un spital. De ce se fac astfel de scăpari către presă. Am cerut informaţii despre proceduri, protocale pentru a respecta dreptul pacientului la confidenţialitate.

Noi fiind o instituţie în primul rând de mediere, acţiunile pe care le putem face sunt în primul rând de recomandare de schimbare a unor legi sau regulamente şi recomandări privind respectarea legilor. Procedurile trebuie aplicate în aşa fel încât demnitatea persoanelor aflate în această situaţie să fie respectată. Statul este obligat să asigure măsuri de detenţie care să nu îi afecteze starea de sănătate", a spus Avocatul Poporului la Antena 3.

Intervenția Avocatului Poporului are loc în contextul în care, marți, Pintea a fost dusă la Policlinica MAI în cătuşe, deşi starea acesteia de sănătate este foarte gravă. Mai mult, presa a fost anunţată că Sorina Pintea va fi dusă la policlinică, astfel că zeci de reporteri erau prezenţi la intrarea în unitate medicală.

Pintea a fost împinsă de un ofiţer de poliţie în momentul în care a coborât din maşina poliţiei şi a intrat în policlinică. Aceasta suferă de o boală autoimună, iar printre simptome se numără şi o semipareză.