Avocatul Tudor Valerică a subliniat că locația clinicii era "peste dotarea oricărui spital de stat" în ceea ce privește echipamentele de urgență. Acesta a contrazis categoric afirmațiile ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, insistând că existau absolut toate echipamentele necesare, inclusiv aparat de anestezie, defibrilator și monitoare. Valerică a adăugat că doi medici ATI au fost prezenți și au depus eforturi pentru a salva viața fetiței.

Avocatul Tudor Valerică a subliniat că eforturile de salvare au fost susținute, întrucât "tot procesul de resuscitare a durat 3 ore". El a insistat asupra faptului că integritatea probelor nu a fost compromisă, afirmând că "nu a fost chemat niciun avocat" și "nu s-a intervenit la camerele de vedere". În concluzie, avocatul a garantat că "nu s-a pus la îndoială nicio clipă momentul resuscitării".

Clinica a recunoscut că autorizația sanitară finală era "în curs de finalizare", deși sediul deținea un aviz de funcționare. Această lipsă a autorizației finale este catalogată drept o "problemă exclusiv administrativă" care aparține strict conducerii, scoțând de sub orice responsabilitate personalul medical. Reprezentanții clinicii au confirmat, de asemenea, că, din punct de vedere al dotărilor, locația era echipată cu toată aparatura și materialele medicale necesare, conform cerințelor legale în vigoare.