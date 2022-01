Potrivit meteorologilor, în zona joasă a judeţelor Arad, Bihor şi Timiş se va semnala local ceaţă, care determină reducerea vizibilităţii sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri. Avertizarea este valabil până la ora 11:00. Tot până la aceeaşi oră este în vigoare un Cod galben de ceaţă şi vizibilitate redusă sub 200 de metri în judeţul Satu Mare.



De asemenea, până la ora 10:00, în zona depresionară a judeţului Harghita va fi, local, ceaţă şi vizibilitate redusă, izolat, chiar şi sub 50 de metri, care favoriza, în funcţie şi de condiţiile locale, formarea gheţuşului.