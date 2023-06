Iohannis şi-a exprimat speranţa că în concluziile Summitului NATO de la Vilnius se vor regăsi câteva remarci referitoare la această chestiune.

"Republica Moldova este o preocupare importantă pentru mine şi, aşa cum am aflat astăzi, pentru noi toţi. Situaţia din Moldova este critică. Consider că este datoria şi responsabilitatea noastră să găsim căi de a ajuta Moldova în a-şi creşte capacitatea de rezilienţă. Mă bucur foarte mult de faptul că şi colegii împărtăşesc această evaluare cu mine şi ar fi cu adevărat minunat dacă am putea să avem câteva remarci pe această chestiune în concluziile de la Vilnius", a spus preşedintele Iohannis, la Haga, în cadrul unei conferinţe de presă.

Preşedintele Iohannis a afirmat că Summitul de la Vilnius va fi un moment important în consolidarea suplimentară a Alianţei, pe multe dimensiuni.



Şeful statului a participat la reuniunea în format restrâns organizată de prim-ministrul Regatului Ţărilor de Jos, în pregătirea Summitului NATO de la Vilnius, cu participarea preşedinţilor Lituaniei şi Poloniei, a premierilor Albaniei, Belgiei şi Norvegiei şi a secretarului general al NATO, la Haga, Regatul Ţărilor de Jos, informează Agerpres.

Klaus Iohannis: „Rusia este şi va continua să fie ameninţarea imediată şi cea mai directă la adresa securităţii euroatlantice”