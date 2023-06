Klaus Iohannis participă, marți, 27 iunie 2023, la Haga, Regatul Țărilor de Jos, la o reuniune în format restrâns, dedicată pregătirii Summitului NATO de la Vilnius, la invitația prim-ministrului Regatului Țărilor de Jos, Mark Rutte. La întâlnire mai participă președinții Lituaniei și Poloniei, premierii Albaniei, Belgiei și Norvegiei, precum și Secretarul General al NATO.

Scopul reuniunii este coordonarea statelor aliate participante cu privire la modalitățile de abordare și realizare a obiectivelor prioritare de pe agenda Summitului NATO de la Vilnius, din perioada 11-12 iulie 2023.

Președintele Klaus Iohannis discută cu liderii prezenți la întâlnire despre principalele teme de pe agenda Summitului, cu accent pe necesitatea progreselor concrete în implementarea integrală a deciziilor Summitului NATO de la Madrid din 2022 și adoptarea de noi măsuri, precum și pe sprijinul acordat Ucrainei, respectiv perspectivele accelerării procesului de aderare a acesteia la NATO.

Președintele României va reliefa importanța adaptării, pe mai departe, a Alianței în conformitate cu prevederile Conceptului Strategic aliat adoptat la Madrid, a continuării măsurilor deja puse în aplicare ca urmare a deciziilor luate la Summitul de la Madrid și a proceselor subsecvente lansate la nivelul structurilor politice și militare Aliate în cursul acestui an, mai ales în vederea consolidării Apărării Înaintate pe Flancul Estic. De asemenea, Președintele Klaus Iohannis va evidenția relevanța unui nou angajament aliat privind alocările bugetare naționale pentru Apărare, România trecând deja în acest an la alocarea a 2,5% din PIB în acest scop.

O atenție specială va fi acordată angajamentului susținut al Alianței pentru Ucraina, atât din perspectiva sprijinului practic pentru consolidarea capacităților de apărare și a rezilienței sale, cât și al întăririi componentelor de fond ale relației politice NATO-Ucraina. Totodată, Președintele României va sublinia necesitatea unor decizii clare la Summit privind progresul concret al Ucrainei pe calea aderării la NATO, inclusiv în conformitate cu Declarația Comună semnată împreună cu Președintele Volodîmîr Zelenski privind integrarea euroatlantică a Ucrainei, la 1 iunie 2023, în marja Summitului Comunității Politice Europene din Republica Moldova.

De asemenea, Președintele Klaus Iohannis va evidenția relevanța dezvoltării asistenței Aliate pentru consolidarea capacităților de apărare și rezilienței Republicii Moldova.

Looking forward for a constructive and open exchange of views at the meeting hosted by 🇳🇱PM Mark Rutte @MinPres ahead of the upcoming @NATO Summit in #Vilnius. This Summit will be an important moment for further consolidating our Alliance, on many dimensions. pic.twitter.com/3Vr8pype3h