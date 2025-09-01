Specialiștii susțin că ne-am putea aștepta la cel puțin două trimestre cu scădere economică, iar în această lună vom vedea și impactul real al noilor taxe. Inflația poate ajunge la 10%. Iar în timp ce românii sărăcesc, cheltuielile statului au crescut în primele luni ale anului.

Prognozele arată că majorarea TVA și a accizelor va avea un impact asupra inflației. Indicatorul poate ajunge la 9,7% iar la final de an poate depăși 10%. Și noile pachete adoptate de guvern îi vor afecta în special pe români.

„Este evident că, la fel ca de fiecare dată, primii care vor deconta nota de plată pentru toate aceste lucruri sunt cetățenii de rând. Ei sunt cei care plătesc nota de plată.

Și la pachetul 1, v-aș da un exemplu. Am atras atenția acum o lună și am scris acum o lună și guvernului și instituțiilor abilitate despre haosul din piața de energie. Creșterea facturilor pe care le plătesc cetățenii acestei țări înseamnă venituri bugetare mai mari”, spune Dumitru Costin, liderul BNS.

Experții de la BNR spun că țara noastră ar trebui să fie pregătită de recesiune. Guvernatorul a atras atenția că absorbția fondurilor europene ar putea evita acest lucru. Măsurile menite să reducă deficitul nu au avut efectul dorit.

Execuția bugetară arată că, în primele șapte luni, deficitul a depășit 76 de miliarde de lei. Deși, la finalul anului trecut, guvernul a înghețat veniturile și angajările la stat, iată că, în primele luni din an, pentru cheltuirile de personal s-au alocat 99 de miliarde de lei. Și pentru dobândii, vorbim de o sumă mai mare, aproape 32 de miliarde de lei.

„În ultima perioadă s-au scumpit majoritatea lucrurilor, inclusiv curentul. Noi avem cheltuieli de peste 5-6.000 de lei lunar, cel puțin, fără cumpărăturii extra”, spun oamenii.

Iar problema și mai spinoasă este faptul că, pensiile și salariile rămân la același nivel și anul viitor.