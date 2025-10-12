Declarația vine după ce guvernul de la Chișinău a aprobat o nouă strategie militară pentru perioada până în 2035, document în care Rusia este menționată drept „principală amenințare”.

Mesajul lui Dmitri Peskov către autoritățile de la Chișinău

„Nimic bun nu o așteaptă pe Moldova” dacă va continua politica de confruntare cu Rusia și va insista asupra apropierii de Europa, a declarat purtătorul de cuvânt al președintelui rus, Dmitri Peskov, citat de agenția TASS. El a afirmat că Kremlinul consideră adoptarea noii strategii o dovadă a „continuării liniei de confruntare” a Chișinăului față de Moscova. Potrivit lui Peskov, „în opinia noastră, actuala conducere a Moldovei comite o greșeală serioasă. Ei cred că dezvoltarea relațiilor cu Europa înseamnă antagonizarea completă a Rusiei. Un stat a făcut deja această greșeală. Nu i-a adus nimic bun”, a subliniat oficialul rus, citat de MoscowTimes.

Detalii despre noua strategie militară a Republicii Moldova

Guvernul moldovean a aprobat la 8 octombrie o strategie militară extinsă până în 2035, care enumeră riscurile și amenințările la adresa securității naționale. Printre acestea, documentul acordă o atenție deosebită războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, menționând îngrijorările legate de posibilitatea creării unui „coridor terestru” până la granițele Moldovei și de „răspândirea” eventualelor ostilități pe teritoriul său.

Creșterea bugetului pentru apărare și modernizarea armatei

Autoritățile de la Chișinău au decis, în acest context, creșterea efectivelor armatei naționale cu o treime, precum și majorarea cheltuielilor pentru apărare până la 1% din produsul intern brut. Strategia prevede, de asemenea, tranziția la standardele NATO și stabilește că neutralitatea înscrisă în Constituție „obligă” Republica Moldova „să adopte toate măsurile, inclusiv cele militare, pentru propria apărare”, ceea ce include participarea la exerciții internaționale.

Rezultatul alegerilor și acuzațiile reciproce

În luna septembrie, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), condus de președinta Maia Sandu, a câștigat alegerile parlamentare cu 50,2% din voturi. Blocul Patrioților, formațiune pro-rusă condusă de fostul președinte Igor Dodon, s-a clasat pe locul al doilea, cu 24,17%. După scrutin, Kremlinul a acuzat Chișinăul că a împiedicat participarea la vot a „sutelor de mii” de cetățeni moldoveni aflați în Federația Rusă, susținând că pentru aceștia au fost deschise doar două secții de votare.

Replica președintei Maia Sandu și reacția Uniunii Europene

La rândul său, Maia Sandu a acuzat Moscova de ingerințe repetate în politica internă a Republicii Moldova și de tentative de destabilizare: ea a declarat că Rusia „va continua campaniile sale de dezinformare”, dar că „de acum înainte îi va fi mai greu să o facă”. Uniunea Europeană a transmis felicitări liderului pro-european, subliniind că poporul moldovean a ales „democrația, reformele și un viitor european, în ciuda presiunilor și interferențelor venite din partea Rusiei”.

