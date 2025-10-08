Alexandru Bălan, fost adjunct al Serviciului de Informații și Securitate din Republica Moldova, acuzat de tentativă de trădare prin transmiterea de informații secrete care vizau securitatea României către KGB-ul Belarusului, să rămână în arest preventiv, scrie Seapress.

MINUTA

"Respinge, ca nefondată, contestația formulată de inculpatul Bălan Alexandru împotriva încheierii din data de 02 octombrie 2025, pronunțate de Curtea de Apel București – Secția I penală. Obligă contestatorul inculpat la plata sumei de 300 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Onorariul parțial cuvenit apărătorului desemnat din oficiu, până la prezentarea apărătorului ales, în cuantum de 200 lei, rămâne în sarcina statului. Definitivă. Pronunțată în ședința din camera de consiliu, astăzi, 08 octombrie 2025," se arată în minuta ÎCCJ

Fostul șef din serviciile secrete de la Chișinău care a trădat pentru Belarus, reținut la Timișoara

Potrivit anchetatorilor, între 2024 și 2025, Bălan ar fi avut două întâlniri la Budapesta cu ofițeri ai serviciilor secrete belaruse și le-ar fi transmis informații clasificate ce vizau inclusiv securitatea națională a României. În schimb, ar fi primit instrucțiuni și plăți pentru serviciile sale.

Operațiunea a fost coordonată de DIICOT și SRI, cu sprijinul serviciilor de informații din Cehia, Polonia, Ungaria și Republica Moldova, sub egida EUROJUST.

Bălan a fost reținut pe Aeroportul din Timișoara, unde urma să participe la o conferință universitară pe tema parcursului pro-european al Republicii Moldova.