Potrivit anchetatorilor, între 2024 și 2025, Bălan ar fi avut două întâlniri la Budapesta cu ofițeri ai serviciilor secrete belaruse și le-ar fi transmis informații clasificate ce vizau inclusiv securitatea națională a României. În schimb, ar fi primit instrucțiuni și plăți pentru serviciile sale.

Operațiunea a fost coordonată de DIICOT și SRI, cu sprijinul serviciilor de informații din Cehia, Polonia, Ungaria și Republica Moldova, sub egida EUROJUST.

Bălan a fost reținut pe Aeroportul din Timișoara, unde urma să participe la o conferință universitară pe tema parcursului pro-european al Republicii Moldova.

Autoritățile române investighează cazul ca infracțiune de trădare în formă continuată, iar surse judiciare susțin că suspectul ar fi colaborat anterior și cu serviciile secrete ale Federației Ruse. De altfel, DIICOT nu a exclus extinderea cercetărilor.