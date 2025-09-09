Fostul șef din serviciile secrete de la Chișinău care a trădat pentru Belarus, adus la audieri la DIICOT

Bălan a ajuns în frunte SIS pe vremea când Plahotniuc controla puterea de la Chișinău
Alexandru Bălan, fost adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) din Republica Moldova, a fost adus marți dimineață la sediul DIICOT pentru audieri, fiind suspectat de trădare și divulgare de informații secrete de stat către KGB-ul din Belarus. Potrivit anchetatorilor români, informațiile divulgate Minskului erau de natură a periclita securitatea națională a României. 

Potrivit anchetatorilor, între 2024 și 2025, Bălan ar fi avut două întâlniri la Budapesta cu ofițeri ai serviciilor secrete belaruse și le-ar fi transmis informații clasificate ce vizau inclusiv securitatea națională a României. În schimb, ar fi primit instrucțiuni și plăți pentru serviciile sale.

Operațiunea a fost coordonată de DIICOT și SRI, cu sprijinul serviciilor de informații din Cehia, Polonia, Ungaria și Republica Moldova, sub egida EUROJUST.

Bălan a fost reținut pe Aeroportul din Timișoara, unde urma să participe la o conferință universitară pe tema parcursului pro-european al Republicii Moldova.

Autoritățile române investighează cazul ca infracțiune de trădare în formă continuată, iar surse judiciare susțin că suspectul ar fi colaborat anterior și cu serviciile secrete ale Federației Ruse.  De altfel, DIICOT nu a exclus extinderea cercetărilor. 