Realitatea PLUS

Sarmiza Andronic, consultant politic: „Domnul Voiculescu a mai gafat și de-a lungul timpului , nu doar acum. Problema cu dl Voiculescu este că nu înțelege că pălăria asta este prea mare pentru domnia sa. Iată, gafele domniei sale se răsfrâng și asupra noastră”, a declarat aceasta în emisiunea „100%”, de luni, la Realitatea PLUS.

Aurelian Bădulescu, fost viceprimar în timpul mandatului Gabrielei Firea, spune că „USR nu înțelege că pălăriile astea... Să vă spun o chestie pe care nu o știe nimeni. Imediat după ce am depus jurământul cu acest domn care acum este ministru, am fost coleg în Consiliul General (al Primăriei Capitalei - n.red.). Acest băiat plăpând, care nu este deloc un băiat plăpând, este un șmecherit căruia îi plac foarte mult banii și puterea. El vrea să fie și șmecher, și cu bani. Și mai era încă un tânăr de 51 de ani, Nicușor Dan. Și i-am spus, măi , Nicușoare, nu puneți mâna să faceți centrele de vaccinare la Circ, acolo unde sunt oameni angajați pe care trebuie să-i plătești și îi vei ține acasă să faci o cheltuială. Te rog frumos, hai să mergem că este Spitalul modular de la Babeș, care ai dispus să-l închidă, și în felul ăsta faci centru de vaccinare pentru 500 de persoane care pot fi vaccinate la 10 minute. Plus, că a venit beleaua asta pe capul la oameni cu toate secțiile ATI, ce putem să băgăm din spitale să-i mutăm acolo. (...) De băiat bun ce au fost amândoi, le-a m spus că mai aveți numai instalaia de aer să o trageți la spitalul modular, că vă place că n-a făcut Firea, puneți mâna să faceți. A fost cineva la spitalul modular de la Pipera? Sunt 500 de paturi pregatite, care stau. Vă dau plângerea penală care merge spre DNA. (...) Pentru că Spitalul ăsta Balș e vârf de lance în România”.

„Avem un ministru care nu știe să comunice. Presiunea pe ministru e foarte mare, și pe bună dreptate, numai că domnia sa nu face față, iar din ce spune dl Bădulescu mi se pare că este lipsă de profesionalism, nu înțelege lucrurile”, a mai spus Andronic.

Aurelian Bădulescu a continuat să comenteze modul de a comunica măsurile al ministrului Sănătății: „Omul de-abia vorbește, n-ați văzut?! Faptul că te uiți fix la un om și că bați cu pixul în masă ți se pare că asta-i comunicare? Este un escroc cu acte, patentat, are diplomă de (...)...”.

PSD și AUR cer demisia ministrului Sănătății - Vlad Voiculescu în urma tragediei de la Institutul „Matei Balș”. Bilanțul morților după incendiul de vineri, 29 ianuarie 2021, a ajuns la 8. Social-democrații au anunțat luni că vor depune moțiune simplă la adresa ministrului Sănătății. Parlamentarii Opoziției au apărut cu pancarte negre luni în Parlament. Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a spus că respectiva moţiune va fi depusă la Camera Deputaţilor lunea viitoare şi, "în funcţie de evenimente, aceeaşi moţiune poate fi depusă şi la Senat".