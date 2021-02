Vineri, în dimineața tragediei, Vlad Voiculescu anunța că totul a decurs bine în ceea ce priveste gestionarea incendiului de la Institutul Matei Bals.

„La Matei Balș vorbim despre un spital in care s-a investit constant. Vorbim despre un spital care a servit această tara pentu ultimul an aproape in conditii de pandemie si a facut-o bine”, a declarat Vlad Voiculescu pentru Realitatea PLUS, adăugând, după ce reporterul postului TV i-a spus că nu a fost căldură în acel pavilion, că „nu am această informație”.

Ulterior, seara, ministrul Sănătății a aruncat vina pe Inspectoratul pentru Situații de Urgență.

„Exista un aviz – adica o listă de masuri, pe care cineva care vrea sa aiba orice fel de actiune asupra unei cladiri le primește. După ce ele au fost implementate, se solicită o autorizație. Este una dintre cladirile care n-aveau, într-adevăr, autorizatie de la IGSU. Trebuie sa va spun ca sunt foarte multe sectii in România care n-au aceasta autorizatie”, a declarat Vlad Voiculescu, pe 30 ianuarie, potrivit Realitatea PLUS.

Apoi, cu o voce tremurândă, Vlad Voiculescu anunța că au fost probleme și in ceea ce priveste comunicarea cu apartinatorii.

„Nu de putine ori, e greu pentru apartinatori sa ia legatura cu pacientii care sunt internati în spitale COVID. Pentru că nu exista neaparat o uzanță a oferirii de informații din spital catre pacienti. Dacă dvs va internati o ruda, atunci probabil că veti face schimb de telefon cu un medic sau o asistenta”, a mai spus ministrul Sănătății.

Ulterior, sambata, mai exact, autoritătile au anuntat a șaptea victima a tragediei, apoi au rectificat informatia.

„În ziua tragediei, și Laura Stefănuț, prietena lui Vlad Voiculescu, susținea într-o postare pe Facebook că mama sa a fost internată la Matei Balș si că era frig in saloane.

„Mama a fost internată chiar la Balș cu COVID-19 și le rămân recunoscătoare medicilor despre care cred că i-au salvat viața. (...) Nu le-a lipsit nimic la nivel de medicamente, oxigen și omenie, în schimb era frig în acel salon, la acel moment" a scris aceasta pe Facebook.

Reamintim că în urma incendiului de la Institutul „Matei Balș”, au murit opt persoane până în prezent. Ultima, luni, la trei zile de la tragedie.

Cinci morți în prima zi. În ziua incendiului din dimineața zilei de vineri, 29 ianuarie, trei persoane au fost găsite carbonizate, iar o persoană a fost declarată decedată la scurt timp. O altă victimă a fost găsită în ulterior în baie, carbonizată. Peste 100 de pacienți infectați cu COVID-19 au fost evacuați de urgență, iar peste 50 dintre aceștia au fost transferați la alte spitale din București, restul bolnavilor fiind mutați în alte saloane de la Institutul Matei Balș.

Sâmbătă și duminică au murit, pe rând, alți doi pacienți. Luni a fost anunțată moartea celei de-a opta persoane.