VIDEO | FILMUL tragediei de la „Matei Balș” - Trei bărbați și două femei au pierit în flăcări, în incendiul din 29 ianuarie

Cinci oameni au murit și zeci de pacienți au fost răniți în incendiul de la „Matei Balș”, relatează Realitatea PLUS.

Urmează informații și imagini cu un puternic impact emoțional!

FILMUL INCENDIULUI DE LA „MATEI BALȘ”

ORA 05:04:09 - PRIMUL apel la 112

Persoana care a sunat nu a comunicat informații, se auzea doar zgomot de fond. Apelul a durat 57 de secunde.

ORA 05:04:28 – AL DOILEA apel la 112

O femeie semnalează incendiul și cere ajutor. Apelul a fost preluat de un al doilea operator STS.

ORA 05:05:07 - Primul apelant este sunat de operatorul 112 - Este anunțat incendiul de la Institutul „Matei Balș”

APELURI REPETATE LA 112

05:06:37

05:06:40

05:09:05

05:09:06

ORA 05:13 - PRIMELE echipaje de intervenție ajung la Institutul „Matei Balș”. Începe EVACUAREA

„Primul echipaj de pompieri a ajuns la 5.13, după 8 minute. A constatat că ardea cu flacără deschisă la parterul clădirii pe o suprafață de circa 100-120 de metri pătrați”, a declarat Orlando Șchiopu, șeful ISU București-Ilfov.

„Au fost afectate 4 saloane, era o ardere generalizată, cu degajari mari de fum”, a adăugat Orlando Șchiopu.

ORA 05:14 - Planul ROȘU de intervenție este ACTIVAT

APELURI REPETATE LA 112

05:13:41

05:18:51

06:06:49

ORA 06:08 - Incendiul de la „Matei Balș” este STINS

ORA 06:25 - PRIMELE TREI DECESE CONFIRMATE

După ce s-a degajat fumul, au fost găsite trei persoane - carbonizate - în salonul în care era incendiul. Un alt pacient rănit în incendiu, în stare gravă, este resuscitat de medici, declarat decedat în scurt timp.

ORA 07:00 - AL PATRULEA DECES CONFIRMAT

„Vorbim de patru persoane, trei găsite ulterior după ce s-a degajat fumul, din păcate carbonizate”, a declarat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență.

ORA 07:00 - DOSAR PENAL pentru UCIDERE și VĂTĂMARE din culpă la Parchetul Capitalei

ORA 07:00 - Planul ROȘU de intervenție este DEZACTIVAT

ORA 07:00 - Rudele pacienților ajung la spital și cer informații la poartă

Un jandarm le spune rudelor disperate că nu are informații.

„Vă rog frumos să îmi spuneți dacă mai este în acest spital, atât vreau să știu. M-a sunat de dimineață că este foarte rău și nu mai știu nimic de el”, spune, plângând, o femeie la poarta spitalului, întrebând de un pacient.

„Am văzut la știri. Odată ce am văzut, am și plecat”, declară o altă rudă venită la poarta spitalului pentru a afla ce s-a întâmplat cu pacienții. „Nu știm nimic, nu avem nicio informație. Ce am văzut la știri. Atât”, a adăugat bărbatul.

„Vrem să vedem cum este el, e bine sau nu este bine”, spune o altă femeie venită la spital după incendiu.

„Nu știm nimic, absolut nimic! De aia aștept. Măcar să ne anunțe care sunt cei patru (decedați - n.red.)”, spune, cu vocea tremurândă o altă femeie venită la spital.

ORA 10:30 - Primele cadre medicale AUDIATE. ANCHETĂ la fața locului

„Se desfășoară cercetarea la fața loculu ide specialiști din cadrul Serviciului Omoruri, coordonează procurori criminaliști, însoțiți de specialiști de la ISU pentru a se stabili cu exactitate cauzele incendiului”, declară Traian Berbeceanu, prefectul Capitalei, la Realitatea PLUS.

ORA 11:20 - AL CINCILEA DECES CONFIRMAT

A fost găsită o persoană carbonizată în baie.

După incendiu, 55 de pacienți au fost transferați la mai multe spitale din Capitală.