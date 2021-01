Audieri la Serviciul Omoruri după tragedia de la Matei Balș. Primele declarații ale martorilor: ”Dacă nu se oprea alimentarea cu oxigen, aveam o explozie”

Patru asistente de la Institutul ”Matei Balș”, care în momentul izbucnirii incendiului erau de gardă, au fost audiate la sediului Serviciului Omoruri din Capitală.

„Am ieșit din salonul de COVID-19 după ce schimbasem scutecul unui vârstnic, ne-am dus pe hol, am vrut să intrăm în altă parte și, când am întors capul, din pavilionul 63 am văzut că iese fum“, a spus una din infirmierele de la Matei Balș.

„Au relatat exact ceea ce s-a întâmplat, cu alte cuvinte au spus adevărul. În prima fază, au fost chemate la audieri persoanele care au avut direct legătură cu evenimentele, cele care au fost pe tura de noapte, respectiv asistente şi infirmiere. Două asistente şi două infirmiere. (...) Au dat declaraţii în calitate de martor. Un singur lucru este cert, este evident că nu se poate vorbi de culpa cadrelor medicale, este foarte clar că reacţia a fost promptă. A fost un incident complet nefericit, absolut regretabil, din toate punctele de vedere, iar infirmierele, în primul rând, pentru că ele au fost primele care au luat contact cu focul, au avut o reacţie promptă, iar una dintre ele a avut şi prezenţa de spirit de a opri alimentarea cu oxigen. Dacă nu se oprea alimentarea cu oxigen, aveam o explozie", a relatat avocatul infirmierelor.

„Una dintre cele două infirmiere a sărit cu o pătură să stângă focul de pe nefericitul pacient, cealaltă a decuplat instalația de oxigen, au avut o reacție promptă. Ambele au fugit după extintoare știind că se află acolo, deci au făcut ce trebuiau să facă. Au fost corect instruite, deși era normal să se piardă ca vorbim de infirmiere și orice om normal -ar fi pierdut într-o asemenea situație. Am auzit și eu că rudele au dus sisteme de încălzire, dar asta nu înseamnă că erau în salon acest salon 5”, a declarat Florin Durgheu.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti a deschis un dosar penal in rem pentru ucidere din culpă în cazul incendiului de la Institutul „Matei Balş” din Capitală.