Crap cu rosii la cuptor

Ingrediente Crap cu rosii la cuptor

500 g muschi de crap

2 rosii

6 catei mari de usturoi

condimente pentru peste

sare

Mod de preparare Crap cu rosii la cuptor

Bucata de muschi de crap se spala, se sterge si se portioneaza. Se unge cu ulei si se presara putina sare, condimente. Bucatile se pun in tava mare de aragaz tapetata cu hartie de copt si unsa cu ulei.

Rosiile se spala, se sterg si li se scoate miezul care se poate folosi la alt preparat. Se taie apoi in cubulete si se amesteca cu doi catei de usturoi tocati marunt, cu sare si piper. Se pun langa bucatile de peste.

Se da tava la cuptor pana cand pestele este gata.

Se servesc bucatile de peste cu cubulete de rosii deasupra si mujdei de usturoi facut din restul de 4 catei.

Pofta buna!

Tocanita de peste

Ingrediente Tocanita de peste

800 g crap sau alt peste pe care il preferati

1 ceapa mare

1 radacina de patrunjel

1 fir de praz

1 telina mica

2 morcovi medii

2 cartofi

1 foaie de dafin

1 legatura patrunjel verde

3 linguri de pasta de tomate

ulei de masline

sare, piper

Mod de preparare Tocanita de peste

Legumele curatate si taiate cubulete le pui la fiert in apa cu sare (mai putin ceapa). Lasa sa fiarba 20-25 minute si adaugi cartofii in ultimele 10 minute.

Pestele se sareaza, pipereaza si stropeste cu zeama de lamaie.

Prajeste in ulei de masline bucatile de peste 2 minute pe fiecare parte.

In vasul in care se va face tocanita, pui ulei de masline si calesti ceapa taiata marunt si prazul rondele pana se inmoaie. Stingi cu zeama in care au fiert legumele si dupa 2-3 clocote pui legumele scurse. Completeaza cu zeama daca e nevoie si asezonezi cu sare, piper si foaia de dafin.

Adauga pasta de tomate si amesteci usor sa nu se sfarame legumele.

Lasa 10 minute sa fiarba si pui si bucatile de peste prajit.

Serveste cu patrunjel verde taiat marunt presarat pe deasupra. Optional poti pastra cateva bucati de peste si sa ornezi fiecare portie cu el in momentul servirii.

Pofta buna!

Supa cu dovlecei si file de cod

Ingrediente Supa cu dovlecei si file de cod

300 g file de cod

2 dovlecei mici

2 cepe medii

600 ml supa de legume

150 g orez cu bob lung

100ml vin alb

ulei de masline

sare, piper

coaja rasa de lamaie

Mod de preparare Supa cu dovlecei si file de cod

Orezul il fierbi conform instructiunilor de pe pachet.

Dovlecelul il tai cubulete marunte. Ceapa o tai marunt si o calesti putin (in cratita in care se va fierbe supa) . Adauga apoi si dovlecelul si lasi sa se prajeasca putin.Toarna supa si da la fiert.

Orezul scurs il pui in supa, toarna si vinul, sareaza si pipereaza dupa gust.

Lasi la foc mic 7-10 minute.

Pestele il tai cubulete si il pui in supa lasand la foc mic inca 5 minute.

La final pune patrunjel verde.

Serveste calda si presara coaja rasa de lamaie deasupra.

Pofta buna!

Melcisori cu ton

Ingrediente Melcisori cu ton

1 pachet foietaj

300 g masline

1 cutie sau 2 de ton in ulei

4 -5 catei de usturoi

Mod de preparare Melcisori cu ton

Decongelam aluatul, amestecam maslinele cu tonul si usturoi in blender. Intindem pasta de ton peste aluat, rulam si punem la congelat ruloul pentru cca 1 ora . Din rulada formata taiem inele de cca 2 centimetri si le punem la copt intr-o tava tapetata cu hartie de copt . Le coacem al foc mare, sunt un aperitiv delicios si aspectuos.

Pofta buna!

Preparate din peste pentru Florii 2024: Peste cu mamaliguta

Ingrediente Peste cu mamaliguta

400 g malai grisat

1 lingurita sare

1lingura ulei

2 cani cu apa

si

8 bucati peste (caras, crap..) potrivit de mari

1 lingura sare

1 ceasca malai grisat

400 ml ulei pentru prajit

2 capatani usturoi

Mod de preparare Peste cu mamaliguta

1. Pestele, curatat, spalat si uscat se sareaza si se lasa un timp la rece; asa gustul se imbunatateste si se va praji si mai usor – sarea il „va intari”

2. Il dam prin malai grisat si apoi il prajim in ulei, la foc potrivit; se scoate pe servetele de bucatarie sa ramana surplusul de ulei.

3. Intre timp facem o mamaliguta potrivit de moale, pe care o vom rasturna din ceaun pe un platou; in mamaliguta facem loc pentru peste (pus cu codita in sus!) si la mijloc facem un „crater” unde vom pune mujdeiul de usturoi.

4. Mujdeiul de usturoi se face din usturoi presat, frecat cu sare si cu ulei; diluam cu apa minerala (sau apa simpla calduta)

5. Pentru un aspect mai placut si o cromatica a platoului, eu am pus si putin patrunjel tocat

Pofta buna!

Peste alb in sos picant de rosii cu garnitura de cartofi natur

Ingrediente Peste alb in sos picant de rosii cu garnitura de cartofi natur

1 kg de peste proaspat, curatat

4 linguri pasta de rosii

4 catei de usturoi

2 foi de dafin

1 ardei iute

tarhon (dupa gust)

4 linguri ulei de masline extravirgin

sare

piper

Mod de preparare Peste alb in sos picant de rosii cu garnitura de cartofi natur

Pestele (file sau trunchi) spalat se taie in bucati potrivit de mari care se ung cu 2 linguri de ulei de masline, se condimenteaza si se pun intr-o tava.

Tava se da la cuptor si te tine timp de 15 minute la foc mediu.

Prepararea sosului: Intr-o tigaie se pune uleiul ramas in care se adauga usturoiul zdrobit si ardeiul iute spalat, curatat de seminte si taiat fin; amestecul se pune la foc mediu.

Dupa 1 minut se adauga pasta de rosii care se subtiaza cu 2 pahare de apa; se lasa la foc mediu 5 minute sa fiarba in clocote mici.

Acum se adauga in sos tarhonul tocat, sarea, piperul si foile de dafin. Totul se mai fierbe 1-2 minute.

Sosul astfel preparat se toarna peste pestele din tava care se introduce in cuptor, la foc mediu, pentru inca 20 de minute.

Preparatul se serveste cald, presarat cu piper proaspat macinat.

La servire, alaturi de acest preparat se poate servi garnitura de cartofi natur, presarati cu patrunjel verde tocat fin.

Pofta buna!

