Consumatorii trebuie să acorde o atenţie deosebită aspectului exterior al produselor din peşte şi chiar să refuze să cumpere produse în legătură cu care au îndoieli privind gradul de prospeţime, calitatea şi modul de informare prin etichetare, informează Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC).



Sfaturile ANPC pentru consumatori vin în preajma Sărbătorii Floriilor, când creşte considerabil consumul de peşte şi preparate din peşte.



"În preajma Sărbătorii Floriilor, în care, conform tradiţiei, creşte considerabil consumul de peşte şi preparate din peşte, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) atrage atenţia asupra potenţialelor pericole care pot fi întâlnite, la achiziţionarea acestor produse, deosebit de perisabile şi le recomandă consumatorilor să ţină cont de câteva sfaturi, respectiv: să acorde o atenţie deosebită aspectului exterior al produsului, pentru a îşi forma o primă apreciere asupra gradului de prospeţime a acestuia; să nu achiziţioneze produse cu suprafaţă lipicioasă, deshidratată, cu pete de mucegai, produse cu miros şi culoare modificate, cu aspect de vechi; să refuze să cumpere peşte şi produse din peşte pentru care au îndoieli privind gradul de prospeţime, calitatea şi modul de informare prin etichetare; să urmărească modul de etichetare a peştelui şi produselor din peşte şi să nu cumpere produse preambalate neetichetate", se precizează într-un comunicat ANPC.

Potrivit sursei citate, consumatorii trebuie, de asemenea, să refuze să cumpere peşte şi produse din peşte preambalate, pe ale căror etichete nu este înscrisă data durabilităţii minimale/dată limita de consum sau dacă această dată este modificată sau depăşită.



Totodată, la cumpărarea peştelui şi produselor din peşte, trebuie să solicite şi să păstreze bonul de casă pentru a putea proba în cazul în care, în mod justificat, doresc să reclame calitatea produsului.



Consumatorii trebuie să ţină cont de faptul că produsele alimentare congelate trebuie comercializate numai în stare congelată, iar la decongelare trebuie să prezinte gustul şi mirosul nemodificate, caracteristice sortimentelor respective. De asemenea, este este interzis că produsele alimentare congelate să se recongeleze iar acestea trebuie prelucrate imediat ce au fost decongelate.



ANPC mai recomandă cumpărătorilor să nu achiziţioneze produsele la care constată existenţa aglomerărilor de produs sub forma unor blocuri sau prezenţa gheţii în ambalaj şi să acorde o atenţie deosebită când cumpără produsele alimentare congelate, asupra modului de prezentare a ambalajului. De asemenea, aceştia nu trebuie să achiziţioneze produse la care constată că ambalajul este murdar, degradat, nu este închis etanş şi nu asigură salubritatea produsului.



" Este extrem de important ca toţi consumatorii să ţină cont de aceste recomandări, pentru a evita situaţii neplăcute care ar putea să pună în pericol sănătatea sau chiar viaţa acestora", a declarat Sebastian Hotca, preşedinte interimar ANPC, în comunicat.

ANPC avertizează consumatorii că, în anii anteriori, echipele de comisari, în urmă acţiunilor de control, au găsit la comercializare produse neconforme, precum: chefal proaspăt expus la comercializare pe pat de gheaţă al cărui muşchi prezenta o consistenţă flască, burtă moale, umflată - amestecat cu chefal care era proaspăt şi fără deficienţe; crap proaspăt care prezenţa semne vizibile de alterare (ochii retractaţi în orbite şi burtă moale), produsul era expus la comercializare în afară datei limită de consum; scrumbie sărată, în vid, cu lichid în ambalaj, din cauza devidării, produsul având consistenţă moale şi miros nespecific; macrou cu arsuri de congelare, din cauza depozitării incorecte; conserve de "sardine în ulei natural" care aveau declarată, pe etichetă, o cantitate netă de 200 g şi un conţinut de peşte de 120 g, adică 60%, faţă de minimum 70% prevăzut; conserve de "sardine în ulei vegetal", conform declaraţiilor de pe etichetă ("ingrediente: sardinella gibosa 72%, apă, ulei soia 5,6%"), care în realitate aveau un conţinut de apă în jur de 22%, faţă de maximum 8% admis; file Pangasius cu glazură protectoare declarată de 20%, la care s-a determinat, după decongelare, o proporţie de glazură de peste 28%; cod congelat, provenienţă Spania, pe a cărui eticheta se declara glazură "0", iar în urmă analizelor de laborator s-a determinat 4,99% glazură; produse preambalate etichetate incorect sau incomplet, fără menţionarea tuturor ingredientelor şi fără înscrierea datei durabilităţii minimale pe etichetă; utilizarea de denumiri improprii/ menţiuni menite a induce în eroare consumatorii (hering provenienţă Norvegia, comercializat sub denumirea de scrumbie de Dunăre; baby hering provenienţă Polonia, comercializat sub denumirea de oblet).



"O abatere frecvent întâlnită în cadrul acţiunilor de control, desfăşurate în anii anteriori, este nerespectarea condiţiilor de depozitare şi expunere la comercializare, respectiv: peşte expus în condiţii necorespunzătoare direct pe paviment, peşte care prezenta modificări organoleptice - solzi desprinşi, consistentă flască a muşchiului, peşte şi produse din peşte depozitate în afară spaţiului frigorific, la temperatura mediului ambient, într-un depozit neamenajat şi neautorizat, peşte sărat (sprot şi plătică) depozitat în agregat frigorific, dar care nu asigura temperatura de depozitare stabilită de producător", subliniază Protecţia Consumatorilor.

