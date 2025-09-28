Aproape 3,3 milioane de cetățeni cu drept de vot din Republica Moldova sunt așteptați, astăzi, la urne, pentru a-și desemna noul parlament, care are un mandat de patru ani. Conform datelor real time oferite de Comisia Electorală Centrală (CEC), la 19.50, jumătate dintre alegătorii cu drept de vot și-au exprimat opțiunile. Autoritățile de la Chișinău sunt în alertă maximă după ce au apărut informații despre posibile provocări pregătite din afara țării. Scrutinul de astăzi poate decide dacă Moldova merge spre Vest sau rămâne sub influența rusească.