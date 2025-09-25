MAE a venit cu precizări în legătură cu zborul de tip charter organizat de către autoritățile din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord pentru returnarea unor cetățeni români.



"Zborurile de retrimitere din Regatul Unit către România se efectuează în baza acordului bilateral în domeniul afacerilor interne privind readmisia persoanelor, semnat în 2003, și nu reprezintă un mecanism nou. Cu cea mai recentă dintre aceste curse au fost reîntoarse în România exclusiv persoane cu cetățenie română. Acest zbor nu este primul de acest tip și reprezintă un instrument utilizat frecvent de autoritățile britanice pentru a evita reținerea cetățenilor români pe teritoriul britanic mai mult decât este necesar", a explicat MAE, într-un comunicat de presă transmis Agerpres.



Potrivit sursei citate, alte variante pentru o returnare rapidă sunt programele de plecare voluntară precum Early Removal Scheme ERS, Facilitated Return Scheme FRS și Voluntary Return Scheme VRS.

Sute de mii de români, în pericol în Marea Britanie după ce Nigel Farage a anunțat un plan cu schimbări radicale



"MAE consideră că este regretabil și îngrijorător faptul că România a fost singularizată în problematica zborurilor de retrimitere, acestea fiind organizate de Home Office către multiple destinații. În același timp, este regretabil că prin invitarea unui jurnalist (conform declarației jurnalistului ITV) acest zbor a fost scos din context și exploatat negativ. Singularizarea României în problematica zborurilor de deportare are potențialul de a declanșa discriminare, discurs instigator la ură și narațiuni negative îndreptate către întreaga comunitate românească, iar MAE își exprimă profunda îngrijorare în această privință. Aceste mesaje au fost transmise de către autoritățile române și autorităților britanice", au declarat reprezentanții MAE.



Conform ministerului, vasta comunitate românească din Regatul Unit este una bine integrată, aducând contribuții semnificative la economia și viața socială.



"Este de așteptat ca la o comunitate atât de extinsă - 1,3 milioane de cetățeni români cu statut de rezidență (EUSS) - să existe statistic și excepții cu activități ilegale. Totodată, modul în care a fost prezentat acest zbor de retrimitere din septembrie nu reflectă nivelul general al relațiilor bilaterale, care este unul foarte bun în toate celelalte domenii de cooperare", a punctat MAE.

Video: Românii, trimiși acasă cu bani în buzunar: Cât li se dă să plece și cum arată zborurile de deportare din Marea Britanie