Evenimentul s-a petrecut la Biserica lui Iisus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă, cunoscută informal ca biserica mormonă. Atacatorul a ieșit din vehicul și a folosit o armă de tip asalt pentru a trage asupra persoanelor aflate în interior, potrivit șefului poliției din Grand Blanc, William Renye. La momentul incidentului, sute de persoane se aflau în clădire, care a fost parțial incendiată în urma impactului vehiculului.

Reacția poliției și identificarea atacatorului

Numele suspectului nu a fost divulgat imediat. Acesta a murit la fața locului într-un schimb de focuri cu doi ofițeri care au ajuns rapid la biserică. Renye l-a descris ca fiind un bărbat de aproximativ 40 de ani, din Burton, Michigan. Alte detalii despre identitatea sau motivele sale nu au fost furnizate.

Declarații oficiale și implicarea autorităților federale

Oficiali naționali, inclusiv procurorul general al SUA, Pam Bondi, și președintele Donald Trump, au transmis că au fost informați despre incident. Pe platforma sa Truth Social, Trump a afirmat că împușcăturile „par a fi încă un atac țintit asupra creștinilor din Statele Unite ale Americii” și a precizat că FBI se află la fața locului pentru a investiga cazul.

Situația victimelor și reacția comunității

Cel puțin zece persoane au fost afectate, una decedând pe loc. Autoritățile continuă să evalueze dacă mai există alte victime în interiorul bisericii sau în împrejurimi. Comunitatea locală și bisericile din zonă au fost alertate și îndemnate să fie vigilenți în următoarele ore.

Primul răspuns al forțelor de ordine

Poliția a intervenit imediat după semnalarea atacului, iar schimbul de focuri cu atacatorul a condus la neutralizarea acestuia. Investigațiile preliminare vizează atât cauzele atacului, cât și posibilele implicări sau motive ale agresorului.

