"Dupa sarbatori, Institutul Matei Bals a avut caldura, dar nu la parametri optimi. Folosirea aerotermelor se practica, desi regulamentul interzicea introducerea lor in spital. Inclusiv personalul folosea, noaptea, calorifere electrice, ca sa se incalzeasca. Adevarata problema, spune femeia, era starea prizelor", scrie jurnalista Alina Manolache, pe pagina sa de Facebook.

"Atarnau pur si simplu!", i-a povestit asistenta.

"Prizele de oxigen erau o mare problema. Nu faceau fata la ce ceream noi. Aduceam butelii din garda. In lunile full, cand aveam pacienti in garda, ii tineam in locuri improvizate, am functionat cu butelii. Nu mai aveam butelii, toate erau pe sectie. Presiunea de oxigen era foarte mica si la majoritatea pacientilor aveam doua surse de oxigen", a mai povestit asistenta medicala, scrie ziare.com.