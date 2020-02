Anunț de ultimă oră. Guvernul NU are bani pentru alocații! Ce îi așteaptă pe pensionari

Ludovic Orban: „Dublarea alocațiilor ne costă 6 miliarde de euro. Nu avem banii ăștia!”

Alocațiile pentru copii nu vor fi dublate pentur că nu există bani la buget pentru această majoare, în contextul în care o astfel de măsură ar avea un impact de 6 miliarde de euro.

„Alocațiile pentru copii au fost mărite în baza unui legi a PNL, în funcție de rata inflației. Pentru majorarea alocațiilor, impactul bugetar este de peste 6 miliarde de euro. Nu avem bani ăștia. Am intrat în procedură de deficit excesiv. Deși avem în luna ianuarie un plus de colectare de 300 de milioane, trebuie să-l vedem consolidat, să vedem care e evoluția economică, prognozele de creștere. Înainte de rectificarea bugetara, MF trebuie să prezintă un raport privind creșterea. Ce pot să garantez e că suntem responsabili”, a declarat Ludovic Orban, la Gândul LIVE.

Ludovic Orban a făcut acest anunț îngrijorat de eventuala majorare a alocațiilor decisă de Parlament.

În acest moment, dublarea alocațiilor este în mâinile parlamentarilor, mai precis a deputaților, după ce senatorii au respins amânarea termenului. Cabinetul Orban I a emis o OUG de amânare a dublării alocațiilor pentru copii până la 1 august acest an.

Ludovic Orban: „Vom crește pensiile cu siguranță!”

Premierul desemnat a adăugat însă că PENSIILE VOR CREȘTE, dar nu a precizat și cu ce procent.

„Vom crește pensiile. Nu vă pot spune acum 100% ce va fi. Să vedem bugetul de la CAS și CASS. Trebuie să facem prognozele și în funcție de creșterea economică din următorii 3 ani, vom vedea. Dar, cu siguranță, vor fi mărite”, a precizat Orban.

„Nu există în momentul de față niciun risc legat de plata pensiilor și salariilor. Noi am prevăzut în buget sumele pentru creșterea pensiilor, dar urmărim cu mare atenție evoluția încasărilor. Vom crește pensiile cu siguranță, nu există niciun dubiu, în conformitate cu legea în vigoare.

Premierul a vorbit și despre procedura de deficit excesiv în care va intra în perioada următoare.

„România nu are nimic de suferit, atâta timp cât prezintă planul de reducere a cheltuielilor. Dacă sunt cheltuieli mai mari decât veniturile, nu ai altă soluție decât să te împrumuți. Nu noi am generat cheltuielile. Ceea ce am făcut noi a fost să reducem cheltuieli. Dacă Ministerul de Finanțe nu se împrumută, nu poate să plătească contractele, salariile, pensiile”, a declarat Orban, la Gândul LIVE.

Creșterea pensiilor era prevăzută de Guvernul PSD pentru 1 septembrie 2020. Fostul ministru social-democrat al Muncii anunța anul trecut că valoarea punctului de pensie va creşte cu 15% de la 1 septembrie, respectiv de la 1.100 de lei la 1.265 de lei, odată cu intrarea în vigoare a Legii pensiilor.

De asemenea, tot de la 1 septembrie, pensia minimă garantată sau indemnizaţia socială pentru pensionari se majorează cu 64 de lei, de la 640 de lei la 704 lei, iar indemnizaţia pentru însoţitor în cazul pensionărilor de invaliditate încadraţi în gradul I de invaliditate se majorează de la 880 lei la 1.012 lei.

Pensia medie în România era, la sfârșitul lunii iulie 2019, de 1.189 de lei, din care pensia pentru limită de vârstă era 1.348 de lei, iar pensia medie pentru agricultori era 489 de lei.

Ministrul Finanţelor Publice, Florin Cîţu, a declarat la sfârșitul lunii ianuarie că banii necesari pentru creşterea pensiilor cu 40% sunt incluşi în bugetul pe anul acesta, „legislaţia este respectată”, iar o modificare a actului normativ ar fi posibilă numai dacă ar exista riscul ca România să intre în recesiune,