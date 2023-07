Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii Culisele statului paralel, a anunțat o informație-bombă legată de cel mai fierbinte punct din Europa în acest moment: războul din Ucraina.

Anca Alexandrescu a anunțat că președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, va fi prezent într-o vizită la București. Iar aici va avea o întâlnire cu premierul Marcel Ciolacu.

„Nu știu, intâlnirea va fi foarte curând. Momentul e de cotitură. E posibil să fie in legatura cu cerealele ucrainene. Informația e confirmată de la Kiev si Bucuresti. E foarte interesant că premierul Marcel Ciolacu incepe mandatul in forta, in timp ce Iohannis nu a avut astfel de intalniri La anul sunt alegerile, mai mult nu comentez, nu vreau sa fac speculatii in acest moment”, a spus Anca Alexandrescu la Realitatea PLUS.

Vizita lui Zelenski vine la scurt timp după ce Rusia a interzis transportul cerealelor ucrainene prin Marea Neagră, iar Administrația de la Kiev caută mai multe rute alternative pentru a trimite producția din țara cuprinsă de război. Iar după bombardamentele de la începutul acestei săptămâni asupra navelor ucrainene de pe Dunăre, aproape de România, riscurile transportului cerealelor au crescut.

Anca Alexandrescu a dezvăluit în primăvara acestui an, în mai multe emisiuni marca Culisele statului paralel, ce se afla în spatele tensiunilor diplomatice după ce partea ucraineană a început lucrările de lărgire a Canalului Bâstroe.

Vizita lui Zelenski la București vine și după ce Rusia a bombardat cu drone foarte aproape de România. Atacul a avut loc în cursul nopţii de duminică, 23 iulie, spre luni, 24 iulie, portul Reni din Ucraina, aflat peste Dunăre de Galaţi. Au fost atacate tancuri cu petrol, depozite cu arme și echipamente NATO. În plus, un depozit cu cereale a fost distrus și cel puțin patru angajați au fost răniți, a anunțat comandamentul militar din sudul Ucrainei, pe rețelele sociale.

Mai mult, o navă românească a fost avariată în urma atacului rușilor, a anunțat Ministerul de Externe.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunțat că „s-a autosesizat, prin reprezentanţii Consulatului General al României la Odesa, care îşi desfăşoară temporar activitatea în cadrul Centralei MAE, în urma informaţiilor din presă referitoare la incidentul în care a fost implicată o navă românească în portul Reni din Ucraina în dimineaţa zilei de 24 iulie 2023 şi a întreprins demersuri, în regim de urgenţă, pe lângă autorităţile ucrainene competente din regiune, pentru informaţii cu privire la cetăţenia şi identitatea persoanelor implicate, precum şi împrejurările în care s-a produs incidentul”.

Potrivit informaţiilor preliminare obţinute de către reprezentanţii oficiului consular de la autorităţile ucrainene, nava a suferit avarii minore şi şi-a continuat deplasarea.